Προσεδαφίστηκε στη σελήνη το Blue Ghost – To δεύτερο με ιδιωτική χρηματοδότηση

Ομαλή προσεδάφιση στη σελήνη πραγματοποίησε το μη επανδρωμένο διαστημόπλοιο Blue Ghost που αναπτύχθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες από την εταιρεία ιδιωτικού τομέα Firefly Aerospace, με έδρα το Τέξας. Καθίσταται, έτσι, η Firefly Aerospace, μόλις η δεύτερη εταιρεία τέτοιου τύπου που έχει επιτύχει ένα τέτοιο κατόρθωμα.

Η επιβεβαίωση της επιτυχημένης προσγείωσης ήρθε από το Κέντρο Ελέγχου Αποστολών της εταιρείας έξω από το Όστιν του Τέξας, που παρακολουθούσε τη δράση περίπου 225.000 μίλια (360.000 χιλιόμετρα) μακριά.

«Όλοι σας κολλήσατε την προσγείωση. Είμαστε στο φεγγάρι», ανέφερε ο Γουίλ Κούγκαν της Firefly, επικεφαλής μηχανικός της προσεδάφισης.

