Μια νέα πλατφόρμα chatbot με Τεχνητή Νοημοσύνη εγκαινίασε ως συνδρομητικό πρόγραμμα για το ChatGPT, η OpenAI.

Επιβεβαιώνοντας τις διαρροές το πρωί της Δευτέρας (09/12), η OpenAI ανακοίνωσε το ChatGPT Pro, μια νέα συνδρομητική έκδοση με κόστος 200 δολάρια ανά μήνα που παρέχει απεριόριστη πρόσβαση σε όλα τα μοντέλα της OpenAI, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους έκδοσης του γλωσσικού μοντέλου Ommia 1 (o1).

«Πιστεύουμε ότι το κοινό για το ChatGPT Pro θα είναι οι ισχυροί χρήστες του ChatGPT - εκείνοι που ήδη ωθούν τα μοντέλα στα όρια των δυνατοτήτων τους σε εργασίες όπως τα μαθηματικά, ο προγραμματισμός και η συγγραφή», δήλωσε ο Jason Wei, μέλος του τεχνικού προσωπικού της OpenAI, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

Σε αντίθεση με τις περισσότερες μορφές Τεχνητής Νοημοσύνης, το o1 και άλλα μοντέλα συλλογιστικής προσπαθούν να ελέγχουν τη δουλειά τους καθώς την κάνουν. Αυτό τα βοηθά να αποφύγουν κάποιες από τις παγίδες, με το μειονέκτημα ότι συχνά χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να καταλήξουν σε λύσεις. Το o1 αιτιολογεί τις εργασίες, σχεδιάζοντας εκ των προτέρων και εκτελώντας μια σειρά ενεργειών που βοηθούν το μοντέλο να βρει απαντήσεις.

Το OpenAI κυκλοφόρησε μια προεπισκόπηση του o1 τον Σεπτέμβριο, αλλά αυτή η νέα έκδοση είναι κατά γενική ομολογία πιο αποδοτική. Οι χρήστες μπορούν να περιμένουν «ένα ταχύτερο, ισχυρότερο και ακριβέστερο μοντέλο συλλογισμού που είναι ακόμη καλύτερο στην κωδικοποίηση και τα μαθηματικά», δήλωσε εκπρόσωπος της OpenAI στο TechCrunch.

Επιπλέον, το o1 μπορεί πλέον να σκεφτεί για το ανέβασμα εικόνων (αυτό δεν ήταν εφικτό κατά την προεπισκόπηση) και έχει εκπαιδευτεί, ώστε να είναι «πιο συνοπτικό στη σκέψη του», για να βελτιώσει τους χρόνους απόκρισης. Σύμφωνα με τις εσωτερικές δοκιμές της OpenAI, το o1 μειώνει τα «σημαντικά λάθη» σε «δύσκολες ερωτήσεις του πραγματικού κόσμου» κατά 34% σε σύγκριση με την έκδοση προεπισκόπησης.

Το ο1 δεν απαιτεί συνδρομή ChatGPT Pro. Από σήμερα το απόγευμα, όλοι οι συνδρομητές του ChatGPT μπορούν να έχουν πρόσβαση στο o1 μέσω του εργαλείου επιλογής μοντέλων του ChatGPT.

Αλλά, οι συνδρομητές του ChatGPT Pro θα αποκτήσουν μια φαινομενικά καλύτερη έκδοση του o1 από τους χρήστες που δεν πληρώνουν τόσα πολλά. Ονομάζεται o1 pro mode και «χρησιμοποιεί περισσότερους υπολογισμούς για τις καλύτερες απαντήσεις στις πιο δύσκολες ερωτήσεις», λέει η OpenAI.

Οι χρήστες του ChatGPT Pro μπορούν να έχουν πρόσβαση στη λειτουργία επιλέγοντας «o1 pro mode» στον επιλογέα μοντέλων και θέτοντας απευθείας μια ερώτηση. Δεδομένου ότι η δημιουργία των απαντήσεων θα διαρκέσει περισσότερο, το ChatGPT θα εμφανίζει μια μπάρα προόδου και θα στέλνει μια ειδοποίηση εντός της εφαρμογής εάν μεταβούν σε άλλη συζήτηση.

Η λειτουργία ο1 Pro μπορεί απλώς να αυξήσει το χρόνο «συλλογισμού» που χρειάζεται το μοντέλο προτού απαντήσει με μια απάντηση. Στην ανακοίνωση της προεπισκόπησης του o1, η OpenAI δήλωσε ότι στοχεύει να πειραματιστεί με μοντέλα o1 που συλλογίζονται για ώρες, ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες για να ενισχύσει περαιτέρω τις ικανότητες συλλογισμού τους, και αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Το o1 θα είναι σύντομα διαθέσιμο και στο API του OpenAI, με νέες δυνατότητες που περιλαμβάνουν την κλήση συναρτήσεων (δηλαδή τη δυνατότητα χρήσης εξωτερικών εργαλείων) και την ανάλυση εικόνων. Το OpenAI λέει ότι σχεδιάζει να προσθέσει υποστήριξη για περιήγηση στο διαδίκτυο, μεταφόρτωση αρχείων και άλλα μέσα στους επόμενους μήνες.

Η αύξηση των τιμών για το premium ChatGPT φημολογείται εδώ και καιρό. Η OpenAI αναμένεται να χρεώνει 44 δολάρια το μήνα για το ChatGPT Plus μέχρι το 2029, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times. Η εταιρεία έχει επίσης παίξει με την ιδέα εξαιρετικά δαπανηρών επιχειρηματικών συνδρομών με πρόσθετη λειτουργικότητα και πρόσβαση σε μοντέλα υπό ανάπτυξη, σύμφωνα με το The Information.

Οι επιθετικές κινήσεις αντανακλούν την πίεση που ασκείται στην OpenAI από τους επενδυτές για να μειώσει τις απώλειες της. Ενώ τα μηνιαία έσοδα της εταιρείας έφτασαν τα 300 εκατομμύρια δολάρια τον Αύγουστο, σύμφωνα με τους New York Times, η OpenAI αναμένει να χάσει περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος. Οι δαπάνες όπως η στελέχωση, το ενοίκιο των γραφείων και οι υποδομές εκπαίδευσης AI ευθύνονται γι' αυτή την εξέλιξη. Μόνο το ChatGPT σε ένα σημείο φέρεται να κόστιζε στην OpenAI 700.000 δολάρια την ημέρα.

Το ChatGPT παραμένει μία από τις μεγαλύτερες πηγές εσόδων του OpenAI. Η πλατφόρμα έχει πάνω από 300 εκατομμύρια εβδομαδιαίους ενεργούς χρήστες, εκ των οποίων περίπου 10 εκατομμύρια είναι συνδρομητές που πληρώνουν.