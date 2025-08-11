Πώς να χρησιμοποιήσετε το Instagram Map και να προστατέψετε την ιδιωτικότητά σας

Μετά την κυκλοφορία της νέας λειτουργίας «Instagram Map» την Τετάρτη, η οποία μοιάζει με το Snap Map και επιτρέπει στους χρήστες στις ΗΠΑ να μοιράζονται την πιο πρόσφατη ενεργή τοποθεσία τους με άλλους και να ανακαλύπτουν περιεχόμενο βάσει τοποθεσίας, ο επικεφαλής του Instagram, Άνταμ Μοσέρι, πρέπει να διαβεβαιώσει τους χρήστες ότι η τοποθεσία τους είναι ορατή σε άλλους μόνο αν εκείνοι αποφασίσουν να την μοιραστούν.

Όπως αναφέρει το Techcrunch, αν και η Meta έχει καταστήσει σαφές ότι η κοινή χρήση της τοποθεσίας είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή, έχουν δημοσιευτεί πολλές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που προτρέπουν τους χρήστες να απενεργοποιήσουν την κοινή χρήση της τοποθεσίας, ισχυριζόμενοι εσφαλμένα ότι είναι αυτόματα ενεργοποιημένη.

«Ελέγχουμε τα πάντα δύο φορές, αλλά μέχρι στιγμής φαίνεται ότι οι χρήστες είναι μπερδεμένοι και υποθέτουν ότι, επειδή μπορούν να δουν τον εαυτό τους στον χάρτη όταν τον ανοίγουν, μπορούν να τους δουν και άλλοι», δήλωσε ο Μοσέρι σε μια ανάρτηση στο Threads.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Instagram Map

Όταν ανοίξετε για πρώτη φορά το Map, θα δείτε μια σελίδα με την ένδειξη «Ποιος μπορεί να δει την τοποθεσία σας». Από εκεί, μπορείτε να επιλέξετε να τη μοιραστείτε με τους φίλους σας (αυτούς που ακολουθείτε και σας ακολουθούν), τη λίστα των στενών φίλων σας, επιλεγμένους χρήστες ή κανέναν.

Όταν ανοίξετε την εφαρμογή, θα δείτε τις τοποθεσίες των φίλων που έχουν μοιραστεί την τοποθεσία τους μαζί σας. Θα δείτε επίσης ιστορίες και βίντεο με βάση την τοποθεσία από άτομα που ακολουθείτε.

Για παράδειγμα, αν ένας φίλος σας παρακολούθησε ένα μουσικό φεστιβάλ κοντά σας και δημοσίευσε μια ιστορία ενώ βρισκόταν εκεί, αυτή θα εμφανιστεί στον χάρτη. Ομοίως, αν ένας δημιουργός που ακολουθείτε δημοσιεύσει ένα βίντεο για ένα νέο εστιατόριο στην πόλη σας, θα μπορείτε να το ανακαλύψετε στον χάρτη του Instagram.

Θα συνεχίσετε να βλέπετε περιεχόμενο με βάση την τοποθεσία στον χάρτη, ακόμη και αν έχετε απενεργοποιήσει την τοποθεσία σας.