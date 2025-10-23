Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη φέρνει νέα εποχή στην Εθνική Άμυνα

Στους τρόπους με τους οποίους η Τεχνική Νοημοσύνη (AI) ενισχύει την εθνική άμυνα, αναφέρθηκε ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και εταίρος της EY (Ernst and Young) Χρήστος Ταραντίλης, στο συνέδριο «Cyber Greece 2025 - The future powered by A.I.», τονίζοντας ότι η AI αλλάζει δραστικά τον τρόπο λειτουργίας των ενόπλων δυνάμεων σε αέρα, ξηρά, θάλασσα και κυβερνοχώρο.

Ο κ. Ταραντίλης αρχικά έδωσε έμφαση στις πραγματικές εφαρμογές της AI, μέσω των οποίων περιγράφεται η δυνατότητα των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης να πραγματοποιούν προγνωστική ανάλυση, χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα, εντοπίζοντας μοτίβα και βάσει αυτών:

- να προβλέπουν εχθρικές κινήσεις, απειλές και συμπεριφορές, μέχρι πιθανές ζημιές στα οπλικά μας συστήματα, υποστηρίζοντας την προληπτική συντήρησή τους και βελτιώνοντας με αυτό τον τρόπο την επιχειρησιακή ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων,

- να εκτελούν προγνωστικά σενάρια για το πότε και πού ενδεχομένως θα εμφανιστούν κυβερνοεπιθέσεις, συμβάλλοντας στην προστασία των κρίσιμων υποδομών.

Ο κ. Ταραντίλης έδωσε έμφαση στα Συστήματα Υποστήριξης Επιχειρησιακών Αποφάσεων (ΣΥΕΑ), τα οποία συγκεντρώνουν μεγάλο όγκο δεδομένων από διαφορετικές πηγές (π.χ. εικόνες, βίντεο) και διεξάγουν ταχύτατα, με τη βοήθεια της AI, συνδυαστική ανάλυση, αναπαριστώντας οπτικώς τα αποτελέσματα σε dashboards.

Εστίασε επίσης στα πλεονεκτήματα της χρήσης της AI στα ΣΥΕΑ, αναφέροντας ότι οι διοικητές των Ενόπλων Δυνάμεων αποκτούν μια ενιαία απεικόνιση των στόχων, των δυνάμεων και των συμβάντων σε χάρτες, σε πραγματικό χρόνο ή σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, εκτελούν προσομοιώσεις, εναλλακτικά σενάρια και συγκριτική αξιολόγηση των διάφορων επιλογών, βάσει συγκεκριμένων δεικτών (KPIs), γνωρίζουν ποια είναι η διαθεσιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού, των οχημάτων, των πυρομαχικών και των προμηθειών, έχοντας τη δυνατότητα να επιδιώξουν τη βέλτιστη κατανομή τους, κατανοούν γρήγορα την κρισιμότητα μιας κατάστασης, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο αντίδρασης, λαμβάνουν αποφάσεις γρήγορα, βασιζόμενοι σε δεδομένα.

Ο κ. Ταραντίλης έκανε εκτενή αναφορά στην ανάπτυξη αυτόνομων και ημιαυτόνομων συστημάτων, όπως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAVs) και τα στρατιωτικά οχήματα (UGVs), καθώς και τα αυτόνομα υποβρύχια σκάφη που αξιοποιούν την ΤΝ για πλοήγηση, ανίχνευση εμποδίων και εκτέλεση αποστολών σε δυσπρόσιτα ή επικίνδυνα περιβάλλοντα. Επιπλέον, αναφέρθηκε στις εφαρμογές τους, όπως η επιτήρηση περιοχών και συνόρων, η ανίχνευση απειλών, η μεταφορά ανταλλακτικών και εφοδίων στο πεδίο, καθώς και η προστασία κρίσιμων υποδομών.

Εστιάζοντας στην προστασία των κρίσιμων υποδομών, ο κ. Ταραντίλης τόνισε ότι η ΤΝ επιτρέπει την αυτόματη ανίχνευση κακόβουλων δραστηριοτήτων στον κυβερνοχώρο, την άμεση αντίδραση και την αυτόματη ενεργοποίηση προληπτικών μέτρων.

Κλείνοντας την ομιλία του, υπογράμμισε ότι τα συστήματα AI μπορούν να αποδώσουν εντυπωσιακά αποτελέσματα, εφόσον τα δεδομένα με τα οποία εκπαιδεύονται πληρούν τις κατάλληλες τεχνικές και ποιοτικές προϋποθέσεις (AI Ready Data). Σε αυτό το πλαίσιο, ανέλυσε επίσης πώς η ΤΝ μπορεί να αξιοποιηθεί στην προετοιμασία δεδομένων, με επίκεντρο την επίτευξη καθαρών, οργανωμένων και κατάλληλα μορφοποιημένων δεδομένων.