Σήμερα αντιμετωπίζουμε την πολύ ανθρώπινη πρόκληση του πώς να κερδίσουμε — και να διατηρήσουμε — τα ταλέντα που τροφοδοτούν την καινοτομία, γράφει σε άρθρο της στο TheNextWeb η Λένα Χάκελουρ, ιδρύτρια και CEO της Brite Payments.

Βλέπουμε άτομα με υψηλή ειδίκευση, όπως ιδρυτές, μηχανικοί και ηγέτες προϊόντων, να μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους ή την καριέρα τους στις ΗΠΑ και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στην Ασία. Αυτή η τάση αντικατοπτρίζει τον πιο έντονο παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Η Σουηδία ως πρότυπο της ευρωπαϊκής δύναμης

Η Σουηδία αποτελεί ένα ισχυρό παράδειγμα των δυνατοτήτων της Ευρώπης. Με 41 «μονόκερους», κατατάσσεται μεταξύ των 10 πρώτων χωρών παγκοσμίως. Η Στοκχόλμη, η πρωτεύουσά της, είναι δεύτερη μετά τη Σίλικον Βάλεϊ σε αριθμό «μονόκερων» ανά κάτοικο.

Αυτό που το κατέστησε δυνατό δεν είναι μόνο το κεφάλαιο, αλλά και η κουλτούρα εμπιστοσύνης, η ψηφιακή ετοιμότητα, η καινοτόμος υποδομή και οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην εκπαίδευση.

Τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη

Για να σταματήσουμε αυτές τις δυνάμεις να απομακρύνουν τα ταλέντα, το πρώτο βήμα είναι να ανακτήσουμε το αφήγημα. Η Ευρώπη δεν είναι ένας δευτερεύων εταίρος στην παγκόσμια καινοτομία.

Δεύτερον, η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τον κανονιστικό κατακερματισμό αν θέλει να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό της καινοτομίας της. Ενώ η πολυμορφία μας είναι ένα πλεονέκτημα, οι ασυνεπείς κανόνες μεταξύ των κρατών μελών — από τη φορολογική και την εργατική νομοθεσία έως τη συμμόρφωση με τους κανόνες προστασίας δεδομένων και την αδειοδότηση — δημιουργούν τριβές για τις νεοφυείς επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε άλλες χώρες. Αυτή η ανομοιογένεια αναγκάζει τους ιδρυτές να επιλέξουν μεταξύ πόλεων, ενώ θα έπρεπε να μπορούν να αναπτύσσονται απρόσκοπτα σε ολόκληρη την Ένωση. Μεγαλύτερη εναρμόνιση των πολιτικών που αφορούν τις νεοφυείς επιχειρήσεις και πιο ολοκληρωμένοι μηχανισμοί χρηματοδότησης σε όλες τις αγορές θα έκαναν την Ευρώπη να μοιάζει με έναν ενιαίο χώρο καινοτομίας για τα ταλέντα στον τομέα της τεχνολογίας, αντί για ένα μωσαϊκό δικαιοδοσιών.