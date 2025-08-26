Με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, ερευνητές του MIT έχουν σχεδιάσει νέα αντιβιοτικά που μπορούν να καταπολεμήσουν δύο δύσκολα θεραπεύσιμες λοιμώξεις: το ανθεκτικό στα φάρμακα Neisseria gonorrhoeae και το πολυανθεκτικό στα φάρμακα Staphylococcus aureus (MRSA).

Χρησιμοποιώντας γενετικούς αλγόριθμους AI, η ερευνητική ομάδα σχεδίασε περισσότερα από 36 εκατομμύρια πιθανά συστατικά και τα εξέτασε υπολογιστικά για τις αντιμικροβιακές τους ιδιότητες. Τα κορυφαία υποψήφια συστατικά που ανακάλυψαν διαφέρουν δομικά από όλα τα υπάρχοντα αντιβιοτικά και φαίνεται να λειτουργούν με καινοτόμους μηχανισμούς που διαταράσσουν τις κυτταρικές μεμβράνες των βακτηρίων.

Αυτή η προσέγγιση επέτρεψε στους ερευνητές να δημιουργήσουν και να αξιολογήσουν θεωρητικά συστατικά που δεν έχουν ξαναδεί, μια στρατηγική που τώρα ελπίζουν να εφαρμόσουν για να εντοπίσουν και να σχεδιάσουν συστατικά με δράση κατά άλλων ειδών βακτηρίων.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι με τις νέες δυνατότητες που ανοίγει αυτό το έργο για την ανάπτυξη αντιβιοτικών. Η δουλειά μας δείχνει τη δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης από την άποψη του σχεδιασμού φαρμάκων και μας επιτρέπει να εκμεταλλευτούμε πολύ μεγαλύτερους χημικούς χώρους που προηγουμένως ήταν απρόσιτοι», λέει ο Τζέιμς Κόλινς, καθηγητής ιατρικής μηχανικής και επιστήμης στο Ινστιτούτο Ιατρικής Μηχανικής και Επιστήμης (IMES) του MIT και στο Τμήμα Βιολογικής Μηχανικής.

Το δημοσίευμα προσθέτει πως οι ερευνητές χρησιμοποίησαν την Τεχνητή Νοημοσύνη για να δημιουργήσουν υποθετικά πιθανά μόρια που δεν υπάρχουν ή δεν έχουν ανακαλυφθεί, και συνειδητοποίησαν ότι θα πρέπει να είναι δυνατό να διερευνηθεί μια πολύ μεγαλύτερη ποικιλία πιθανών φαρμακευτικών ενώσεων.