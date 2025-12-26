Ύστερα από 33 χρόνια, ο Μπερνάρντο Κιντέρο αποφάσισε ότι είχε έρθει η στιγμή να εντοπίσει το πρόσωπο που άλλαξε τη ζωή του: τον άγνωστο προγραμματιστή που είχε δημιουργήσει έναν ιό λογισμικού, ο οποίος μόλυνε τα πανεπιστημιακά συστήματα όπου φοιτούσε στις αρχές της δεκαετίας του ’90.

Ο ιός, με την ονομασία Virus Málaga, ήταν σε μεγάλο βαθμό ακίνδυνος. Ωστόσο, η πρόκληση της αντιμετώπισής του ήταν αυτή που άναψε τη σπίθα για το πάθος του Κιντέρο στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Αυτό το πάθος τον οδήγησε αργότερα στη δημιουργία της VirusTotal, της εταιρείας που εξαγοράστηκε από τη Google το 2012.



Η εξαγορά αυτή έφερε το βασικό ευρωπαϊκό κέντρο κυβερνοασφάλειας της Google στη Μάλαγα, μεταμορφώνοντας την πόλη σε τεχνολογικό κόμβο.

Κι όλα αυτά ξεκίνησαν από ένα μικρό πρόγραμμα κακόβουλου λογισμικού, που είχε γραφτεί από κάποιον του οποίου την ταυτότητα ο Κιντέρο αγνοούσε επί δεκαετίες. Παρακινημένος από νοσταλγία και ευγνωμοσύνη, ξεκίνησε νωρίτερα φέτος μια προσωπική έρευνα.



Ζήτησε τη βοήθεια των ισπανικών ΜΜΕ, επανεξέτασε τον κώδικα του ιού και αναζήτησε λεπτομέρειες που ίσως είχε παραβλέψει ως 18χρονος φοιτητής. Τελικά, έλυσε το μυστήριο και μοιράστηκε την ιστορία σε ανάρτηση στο LinkedIn, η οποία έγινε γρήγορα viral.

Η ιστορία ξεκινά το 1992, όταν ένας καθηγητής ανέθεσε στον νεαρό Κιντέρο να δημιουργήσει ένα antivirus για το πρόγραμμα των 2.610 bytes που είχε εξαπλωθεί στους υπολογιστές της Πολυτεχνικής Σχολής της Μάλαγα. «Αυτή η πρόκληση στο πρώτο μου έτος στο πανεπιστήμιο άναψε το ενδιαφέρον μου για τους ιούς και την ασφάλεια. Χωρίς αυτήν, η πορεία μου θα ήταν πολύ διαφορετική», δήλωσε στο TechCrunch.

Η έρευνα προχώρησε χάρη στο ένστικτο του προγραμματιστή. Ο Κιντέρο επανήλθε σε πειραματισμούς, αναλύοντας εκ νέου τον ιό, μέχρι που εντόπισε την ένδειξη “KIKESOYYO” - «Κίκε είμαι εγώ». Την ίδια περίοδο, έλαβε μήνυμα από άνδρα που ισχυρίστηκε ότι είχε δει συμφοιτητή του να δημιουργεί τον ιό και γνώριζε ότι το κρυφό μήνυμά του καταδίκαζε την τρομοκρατική οργάνωση ETA.

Το όνομα που αποκαλύφθηκε ήταν Αντόνιο Αστόργκα, ο οποίος όμως είχε ήδη φύγει από τη ζωή. Αργότερα, η αδελφή του αποκάλυψε ότι το πλήρες όνομά του ήταν Αντόνιο Ενρίκε Αστόργκα - και το προσωνύμιό του ήταν Κίκε.

Παρότι ο καρκίνος δεν επέτρεψε στον Κιντέρο να τον ευχαριστήσει προσωπικά, η ιστορία αποκατέστησε τη μνήμη ενός πρωτοπόρου της κυβερνοασφάλειας στη Μάλαγα. Ο Αστόργκα έγινε καθηγητής πληροφορικής, ενώ ένας από τους γιους του, ο Σέρχιο, είναι σήμερα μηχανικός λογισμικού με ενδιαφέρον για την κυβερνοασφάλεια και την κβαντική υπολογιστική.

«Το να κλείνει τώρα αυτός ο κύκλος και να βλέπω τις νέες γενιές να συνεχίζουν, έχει για μένα βαθιά σημασία», ανέφερε ο Κιντέρο - επιβεβαιώνοντας πως από έναν απλό ιό γεννήθηκε μια ολόκληρη τεχνολογική κληρονομιά.