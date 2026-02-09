Point Topic: Στο 10,7% ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης των δικτύων οπτικής ίνας στην Ελλάδα

Στις χώρες με τη μεγαλύτερη δυναμική ανάπτυξης των συνδέσεων FTTH τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως κατατάσσεται η Ελλάδα με ετήσιο ρυθμό αύξησης 10,7%.

Αυτό δείχνουν τα στοιχεία της Point Topic, η οποία δραστηριοποιείται από το 1998 στον τομέα των δεδομένων των ευρυζωνικών δικτύων. Για το τρίτο τρίμηνο του 2025, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις αγορές με τη μεγαλύτερη δυναμική ανάπτυξης οπτικής ίνας, καταγράφοντας έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης συνδέσεων FTTH/B σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρόκειται για επίδοση που την τοποθετεί στο διεθνές Top 10 των χωρών με περισσότερες από 500.000 συνδέσεις οπτικής ίνας σε μια περίοδο, όπου πολλές ώριμες αγορές εμφανίζουν σαφή σημάδια κορεσμού. Η επίδοση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αν εξεταστεί στο ευρύτερο παγκόσμιο περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, το τρίτο τρίμηνο του 2025, οι παγκόσμιες συνδρομές σταθερού broadband ξεπέρασαν τα 1,56 δισ., με τριμηνιαία αύξηση 1,46%. Παρ’ ότι η συνολική αγορά συνεχίζει να αναπτύσσεται, η εικόνα διαφοροποιείται έντονα μεταξύ χωρών με υψηλή διείσδυση αλλά και εκείνων που βρίσκονται ακόμη σε φάση μετάβασης.

Στη δεύτερη περίπτωση βρίσκεται και η Ελλάδα, η οποία και ξεχωρίζει ως παράδειγμα αγοράς, που επιταχύνει τώρα τη μετάβασή της στο FTTH, προσπαθώντας να εξαντλήσει το αναπτυξιακό της περιθώριο.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της Point Topic, η Ελλάδα ανήκει στην κατηγορία των ευρωπαϊκών αγορών, που στράφηκαν σχετικά αργά στην οπτική ίνα μέχρι το σπίτι ή το κτίριο, (FTTH ή FTTB).

Και αυτό γιατί, προηγουμένως, είχε κάνει σημαντικές και εκτεταμένες επενδύσεις σε δίκτυα χαλκού (VDSL) και μάλιστα σε αρκετά μεγάλε ταχύτητες. Αυτή η στρατηγική αυτή είχε ως αποτέλεσμα και την χρονική υστέρηση των συνδέσεων FTTH για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση με άλλες χώρες. Σήμερα, όμως, όπως δείχνουν τα στοιχεία η ζήτηση για FTTH επιταχύνεται.

Σε φάση επιτάχυνσης τα ευρυζωνικά στην Ελλάδα

Το φαινόμενο δεν αφορά μόνο τη χώρα μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Point Topic αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται και σε άλλες ώριμες ευρωπαϊκές αγορές, όπως το Βέλγιο και η Βρετανία, οι οποίες επίσης εμφανίζουν υψηλούς ρυθμούς αύξησης FTTH/B, ακριβώς επειδή οι υποδομές οπτικής ίνας είναι σχετικά νεότερες και η διείσδυσή τους ξεκινά, όπως και στην Ελλάδα, από χαμηλότερη βάση. Στην περίπτωση της Ελλάδας, αυτή η «καθυστερημένη εκκίνηση» μεταφράζεται πλέον σε έντονη αναπτυξιακή δυναμική, λόγω , ακριβώς της αλυξησης του ρυθμού ζήτησης.

Παγκοσμίως, οι συνδέσεις FTTH/B αποτελούν πλέον την κυρίαρχη τεχνολογία σταθερού broadband, αντιπροσωπεύοντας το 73,1% του συνόλου των συνδέσεων. Μάλιστα, σε ετήσια βάση, οι συνδρομές οπτικής ίνας αυξήθηκαν κατά 7,1%, επιβεβαιώνοντας ότι το FTTH αποτελεί, πλέον, βασική υποδομή της ψηφιακής συνδεσιμότητας.

Όπως είναι ευνόητο, οι παραδοσιακές, πλέον ,τεχνολογίες συνεχίζουν να υποχωρούν. Οι συνδέσεις μέσω χαλκού μειώθηκαν παγκοσμίως κατά 14,2% σε ετήσια βάση, ενώ οι FTTx συνδέσεις - κυρίως VDSL - υποχώρησαν κατά 4,6%. Η τάση αυτή ενισχύει τη στρατηγική σημασία της μετάβασης σε καθαρά δίκτυα οπτικής ίνας, ιδιαίτερα σε αγορές που επιδιώκουν να στηρίξουν την ψηφιακή τους ανταγωνιστικότητα.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, βρίσκεται, πλέον, σε φάση επιτάχυνσης της μετάβασης σε δίκτυα οπτικής ίνας. Με τον τρόπο αυτό καλύπτει σημαντικό μέρος της απόστασης που τη χώριζε από άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Μάλιστα, ο υψηλός ρυθμός αύξησης των συνδέσεων FTTH/B υποδηλώνει ωρίμανση της ζήτησης και είσοδο της αγοράς σε νέο κύκλο ανάπτυξης.

Η προσπάθεια της επόμενης περιόδου θα επικεντρωθεί στη διατήρηση αυτών των ρυθμών καθώς και στη μετατροπή της ταχείας ανάπτυξης υποδομών σε ουσιαστική αύξηση διείσδυσης και, κυρίως της ποιότητας παρεχομένων αυπηρεσιών.