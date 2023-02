Πλανήτης Κρόνος: Παρατηρήθηκαν μυστηριώδεις κηλίδες στους δακτύλιους

Οι δακτύλιοι του Κρόνου είναι ένα από τα πιο μαγευτικά θεάματα στο ηλιακό μας σύστημα.

Αλλά κάθε 15 χρόνια, περίπου, κάτι περίεργο τους συμβαίνει - ένα φαινόμενο που έχει προβληματίσει τους επιστήμονες από τότε που ανακαλύφθηκε πριν από τέσσερις δεκαετίες. H Nasa παραδέχεται πως δεν έχει ιδέα τι το προκαλεί.

Νέες εικόνες του διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble αποκάλυψαν για ακόμη μία φορά μυστηριώδεις κηλίδες στους δακτυλίους του Κρόνου, σηματοδοτώντας ότι η «εποχή των ακτίνων» του πλανήτη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Έχει κερδίσει αυτό το παρατσούκλι επειδή τα σκούρα και τα ανοιχτά σημάδια μοιάζουν με τις ακτίνες ενός ποδηλάτου.

Το τι ακριβώς προκαλεί αυτές τις ακτίνες ή τις κηλίδες είναι άγνωστο, αλλά οι ειδικοί ελπίζουν ότι οι τελευταίες παρατηρήσεις από το Hubble θα δώσουν ευκαιρίες για να μελετηθεί το φαινόμενο με μεγαλύτερη λεπτομέρεια.

Οι κηλίδες εμφανίζονται μόνο κατά τα έτη που προηγούνται και έπονται των ισημεριών στον έκτο πλανήτη από τον ήλιο - άρα ουσιαστικά την άνοιξη και το φθινόπωρο στο έτος του Κρόνου.

Η φθινοπωρινή ισημερία για το βόρειο ημισφαίριο του Κρόνου θα φτάσει στις 6 Μαΐου 2025, αλλά τα σημάδια τείνουν να αρχίσουν να εμφανίζονται τέσσερα χρόνια πριν από αυτό, γι' αυτό και το Hubble μπορεί ήδη να τα δει.

Η NASA θέλει να μάθει γιατί εμφανίζονται μόνο εποχιακά και τι τα κάνει να εξαφανίζονται και να επανεμφανίζονται σε συγκεκριμένες περιόδους του έτους του Κρόνου.

It's okay, Saturn! We're all a little strange sometimes.

New @NASAHubble images show strange spokes that appear across Saturn's rings around the planet's equinoxes. They're likely caused by Saturn's magnetic field electrically charging tiny ice particles.https://t.co/fu3SrJ3qvh pic.twitter.com/wLIjAo5ICs