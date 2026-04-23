Σε μια κομβική στιγμή για την καριέρα του αλλά και για το μέλλον του κλάδου στη Μεγάλη Βρετανία, ο εμβληματικός δημιουργός Πίτερ Μόλινο άνοιξε τα χαρτιά του.

Ο άνθρωπος πίσω από τίτλους-σταθμούς όπως τα Fable, Black & White και Theme Park, ανακοίνωσε ότι το επερχόμενο project του, Masters of Albion, θα είναι το τελευταίο της μακρόχρονης πορείας του.

Επιστροφή στις «θεϊκές» ρίζες

Στα 66 του χρόνια, ο Μόλινο περιγράφει το νέο του δημιούργημα ως μια επιστροφή στις ρίζες του "god game", ενός είδους που ο ίδιος ουσιαστικά γέννησε το 1989 με το Populous.

Το Masters of Albion υπόσχεται απόλυτη ελευθερία, επιτρέποντας στους παίκτες να διαχειρίζονται οικισμούς την ημέρα και να τους υπερασπίζονται τη νύχτα. «Θα ήθελα να με θυμούνται ως κάποιον που —συχνά με δόση υπερβολής— πειραματίστηκε με πολλά διαφορετικά είδη», αναφέρει χαρακτηριστικά από το γραφείο του στο Γκίλντφορντ.

Η πρόκληση της Τεχνητής Νοημοσύνης και ο διεθνής ανταγωνισμός

Ο Μόλινο παρομοιάζει την έλευση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) με τη Βιομηχανική Επανάσταση, προειδοποιώντας ωστόσο για την ανάγκη δικλείδων ασφαλείας. Αν και θεωρεί ότι η τεχνολογία δεν έχει φτάσει ακόμα στο επίπεδο που απαιτείται για άμεση ενσωμάτωση στα παιχνίδια, αναγνωρίζει τη δυναμική της στη μείωση του κόστους ανάπτυξης.

Παράλληλα, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη βρετανική βιομηχανία, η οποία δέχεται ασφυκτικές πιέσεις από την Κίνα και τις ΗΠΑ. «Πρέπει να γίνει αντιληπτό, ακόμα και σε κυβερνητικό επίπεδο, ότι τα παιχνίδια δεν είναι μόνο "πυροβολισμοί και φόνοι", αλλά κορυφαία μέσα δημιουργικής έκφρασης», τονίζει.

Αυτοκριτική και το βάρος της κληρονομιάς

Ο δημιουργός δεν διστάζει να αναφερθεί και στις παλαιότερες αστοχίες του, παραδεχόμενος ότι ο ενθουσιασμός του συχνά εκλαμβανόταν ως ψεύτικη υπόσχεση από το κοινό.

«Θα έπρεπε να είχα μάθει να σωπαίνω νωρίτερα στις συνεντεύξεις», σχολιάζει με χιούμορ.