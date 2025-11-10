Αποζημίωση 20 δολαρίων από το YouTube TV σε συνδρομητές μετά τη διακοπή των καναλιών της Disney

Οι συνδρομητές του YouTube TV που είναι δυσαρεστημένοι επειδή έχουν μείνει πάνω από μία εβδομάδα χωρίς τα ESPN, ABC και άλλα κανάλια της Disney, θα λάβουν πίστωση 20 δολαρίων που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν στον επόμενο λογαριασμό τους.

Η εταιρεία δήλωσε ότι οι πιστώσεις αρχίζουν ήδη να διανέμονται, και οι συνδρομητές θα λάβουν οδηγίες μέσω email σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής τους. Το περιοδικό Variety ανέφερε πρώτο την είδηση, και εκπρόσωπος του YouTube την επιβεβαίωσε στο TechCrunch.

Τα κανάλια της Disney αφαιρέθηκαν από την υπηρεσία συνδρομητικής τηλεόρασης στις 31 Οκτωβρίου. Το YouTube αναφέρει ότι, αν επιτευχθεί συμφωνία, τα κανάλια θα επαναφερθούν μέσα σε λίγες ώρες. Όπως συμβαίνει συνήθως σε τέτοιες διαφωνίες, η αντιπαράθεση αφορά την τιμολόγηση, με το YouTube να επικρίνει την υποτιθέμενη αύξηση τιμών της Disney και την Disney να απαντά ότι το YouTube «αρνείται να πληρώσει δίκαιες τιμές για τα κανάλια μας».

Η τελευταία διαφωνία της συνδρομητικής υπηρεσίας με τη Disney σημειώθηκε το 2022, όταν το YouTube TV προσέφερε στους πελάτες του πίστωση 15 δολαρίων μετά την προσωρινή διακοπή του περιεχομένου της Disney για μία ημέρα.