Σε μια κίνηση που αλλάζει ριζικά τα δεδομένα στην εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, το Πεντάγωνο δρομολογεί τη δημιουργία ασφαλών υποδομών που θα επιτρέπουν σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να εκπαιδεύουν τα μοντέλα τους απευθείας πάνω σε άκρως απόρρητες πληροφορίες.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του MIT Technology Review, η νέα αυτή στρατηγική ξεφεύγει από την απλή χρήση εργαλείων όπως το Claude της Anthropic για ανάλυση δεδομένων.

Πλέον, επιδιώκεται η «ενσωμάτωση» ευαίσθητων πληροφοριών —από εκθέσεις επιτήρησης έως εκτιμήσεις πεδίου μάχης— στους ίδιους τους αλγορίθμους, με στόχο τη δημιουργία μοντέλων υψηλής ακρίβειας για στρατιωτική χρήση.

Η στροφή στην «AI-First» πολεμική μηχανή

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς η σύγκρουση με το Ιράν κλιμακώνεται και η πίεση για αποτελεσματικότερα εργαλεία αυξάνεται. Ήδη, το Πεντάγωνο έχει συνάψει συμφωνίες με την OpenAI και την xAI του Ίλον Μασκ για τη λειτουργία των μοντέλων τους σε απόρρητα περιβάλλοντα, υλοποιώντας την ατζέντα του Υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, για τη μετατροπή των ΗΠΑ σε μια «AI-First» πολεμική δύναμη.

Οι νέοι κίνδυνοι ασφαλείας

Η εκπαίδευση σε απόρρητο υλικό, ωστόσο, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, καθώς ο Aalok Mehta, διευθυντής του Κέντρου AI Wadhwani, προειδοποιεί για το φαινόμενο της «ανάδυσης» δεδομένων.

Αρχικά, υπάρχει ο φόβος ένα μοντέλο να αποκαλύψει ευαίσθητα στοιχεία (π.χ. το όνομα ενός πράκτορα) σε χρήστες εντός του στρατού που δεν διαθέτουν την απαραίτητη διαβάθμιση, ενώ από την άλλη οι ιδιωτικές εταιρείες AI θα έρθουν σε πρωτοφανή εγγύτητα με κρατικά μυστικά.

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται σε διαπιστευμένα data centers, όπου τα μοντέλα θα «ζευγαρώνουν» με τις απόρρητες βάσεις δεδομένων. Αν και το κράτος θα παραμείνει ιδιοκτήτης των δεδομένων, προσωπικό των εταιρειών με ειδική άδεια ασφαλείας ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση.

Πριν την πλήρη εφαρμογή, το Πεντάγωνο σκοπεύει να αξιολογήσει την αποδοτικότητα των μοντέλων σε μη διαβαθμισμένα δεδομένα, όπως εμπορικές δορυφορικές εικόνες, για να διαπιστώσει το πραγματικό όφελος της νέας μεθόδου.