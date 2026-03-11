Σε μια προσπάθεια να αναζωογονήσει το ενδιαφέρον των χρηστών και να ενισχύσει τη διείσδυση των υπηρεσιών της, η OpenAI σχεδιάζει την ενσωμάτωση του εργαλείου παραγωγής βίντεο Sora απευθείας στο ChatGPT, σύμφωνα με πληροφορίες του The Information.

Παρότι το Sora λανσαρίστηκε το 2025 ως μια ανεξάρτητη εφαρμογή (standalone app) με φιλοδοξίες να ανταγωνιστεί το TikTok, τα πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι το μοντέλο αυτό δυσκολεύεται να διατηρήσει την ορμή του.

Παρά τον αρχικό ενθουσιασμό για την τεχνολογία παραγωγής βίντεο υψηλής πιστότητας, το Sora παρουσιάζει σημάδια κόπωσης στις αρχές του 2026, καθώς σύμφωνα με στοιχεία της Appfigures που επικαλείται το TechCrunch, οι λήψεις της εφαρμογής σημείωσαν κατακόρυφη πτώση 45% σε μηνιαία βάση τον Ιανουάριο.

Ως εκ τούτου, το Sora τέθηκε εκτός της λίστας των 100 κορυφαίων εφαρμογών τόσο στο App Store της Apple όσο και στο Google Play Store, υποδεικνύοντας ότι η «μανία» του κοινού για την παραγωγή AI βίντεο σε μορφή social media έχει υποχωρήσει.

Έτσι, η καταναλωτική δαπάνη εντός της εφαρμογής σημείωσε επίσης απότομη υποχώρηση, θέτοντας σε αμφισβήτηση τη βιωσιμότητα του Sora ως αυτόνομου προϊόντος.

Η ενσωμάτωση στο ChatGPT στοχεύει στην αξιοποίηση της τεράστιας βάσης χρηστών του chatbot για την αύξηση της χρήσης του Sora, αν και η στρατηγική αυτή δεν είναι χωρίς ρίσκο, καθώς η παραγωγή βίντεο μέσω AI παραμένει μια από τις πιο δαπανηρές διεργασίες.

«Η OpenAI καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη για αύξηση των χρηστών και την αναπόφευκτη εκτόξευση του λειτουργικού κόστους που θα επιφέρει η μαζική πρόσβαση στο Sora μέσω του ChatGPT», αναφέρουν πηγές με γνώση του θέματος.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ούτε η πολυδιαφημισμένη συμφωνία με τη Walt Disney Company κατάφερε να λειτουργήσει ως καταλύτης ανάπτυξης. Παρόλο που οι χρήστες είχαν τη δυνατότητα να δημιουργούν περιεχόμενο με εμβληματικούς χαρακτήρες της Disney, η συνεργασία φαίνεται πως δεν στάθηκε ικανή να ανακόψει την πτωτική πορεία της εφαρμογής.