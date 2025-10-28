OpenAI: Προσφέρει δωρεάν για ένα χρόνο το ChatGPT Go στην Ινδία

Η OpenAI προσφέρει το πρόγραμμα ChatGPT Go δωρεάν για ένα έτος στους χρήστες στην Ινδία που θα εγγραφούν κατά τη διάρκεια μιας περιορισμένης προωθητικής περιόδου που ξεκινά στις 4 Νοεμβρίου, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να επεκταθεί σε μία από τις κορυφαίες αγορές της.

Την Τρίτη, η OpenAI ανακοίνωσε την προωθητική ενέργεια, αλλά δεν διευκρίνισε για πόσο διάστημα θα παραμείνει διαθέσιμη η προσφορά.

Οι τρέχοντες συνδρομητές του ChatGPT Go στην Ινδία θα έχουν επίσης δικαίωμα στο δωρεάν πρόγραμμα 12 μηνών, ανέφερε η εταιρεία.

Με τιμή κάτω των 5 δολαρίων το μήνα, το ChatGPT Go κυκλοφόρησε στην Ινδία τον Αύγουστο ως το πιο προσιτό πρόγραμμα συνδρομής της OpenAI. Η υπηρεσία επεκτάθηκε αργότερα στην Ινδονησία και, νωρίτερα αυτό το μήνα, σε 16 επιπλέον χώρες της Ασίας.

Η Ινδία, η πιο πυκνοκατοικημένη χώρα του κόσμου με πάνω από 700 εκατομμύρια χρήστες smartphone και πάνω από ένα δισεκατομμύριο συνδρομητές στο διαδίκτυο, αποτελεί βασική αγορά για την OpenAI.

Η εταιρεία άνοιξε το γραφείο της στο Νέο Δελχί τον Αύγουστο και επί του παρόντος δημιουργεί μια τοπική ομάδα για να επεκτείνει την παρουσία της.

Νωρίτερα φέτος, ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε ότι η Ινδία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της εταιρείας μετά τις ΗΠΑ. Ωστόσο, η δημιουργία εσόδων από τα προγράμματα επί πληρωμή του ChatGPT στη χώρα έχει αποδειχθεί δύσκολη.

Η εφαρμογή σημείωσε πάνω από 29 εκατομμύρια λήψεις τους 90 ημέρες πριν τον Αύγουστο, αλλά απέφερε μόλις 3,6 εκατομμύρια δολάρια σε αγορές εντός της εφαρμογής κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Appfigures που εξέτασε η TechCrunch εκείνη την περίοδο.

Το ChatGPT Go προσφέρει 10 φορές περισσότερη χρήση από την δωρεάν έκδοση για τη δημιουργία απαντήσεων, την δημιουργία εικόνων και την μεταφόρτωση αρχείων. Διαθέτει επίσης βελτιωμένη μνήμη για πιο εξατομικευμένες απαντήσεις, σύμφωνα με την OpenAI.