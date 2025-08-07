Η OpenAI κυκλοφόρησε το νέο μοντέλο GPT-5 για όλους τους χρήστες του ChatGPT

Το GPT-5 είναι πλέον διαθέσιμο σε όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων της δωρεάν έκδοσης του ChatGPT. Σύμφωνα με την εταιρεία, το νέο μοντέλο είναι εξυπνότερο, ταχύτερο και «πολύ πιο χρήσιμο», ειδικά σε τομείς όπως η συγγραφή, ο προγραμματισμός και η υγειονομική περίθαλψη.

«Προσπάθησα να επιστρέψω στο GPT-4 και ήταν αρκετά άθλιο», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης προς δημοσιογράφους.

Από την κυκλοφορία του ChatGPT το 2022, η OpenAI έχει εκτοξευθεί σε επίπεδα διεθνούς αναγνώρισης. Η εταιρεία ανέφερε ότι αναμένει να φτάσει τα 700 εκατομμύρια εβδομαδιαίως ενεργούς χρήστες μέσα στην εβδομάδα και βρίσκεται σε συνομιλίες με επενδυτές για ενδεχόμενη πώληση μετοχών, με αποτίμηση περίπου 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ του CNBC.

Η OpenAI επισημαίνει ότι το GPT-5 εμφανίζει μειωμένο ποσοστό «παραισθήσεων» - δηλαδή κατασκευασμένων ή ανακριβών απαντήσεων. Το μοντέλο έχει επίσης υποβληθεί σε εκτεταμένες αξιολογήσεις ασφάλειας κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του, με περισσότερες από 5.000 ώρες δοκιμών.

Αντί να αποφεύγει κατηγορηματικά τις απαντήσεις σε δυνητικά επικίνδυνες ερωτήσεις, το GPT-5 αξιοποιεί πλέον «ασφαλείς συμπληρώσεις», σύμφωνα με την OpenAI. Αυτό σημαίνει ότι παρέχει απαντήσεις υψηλού επιπέδου εντός καθορισμένων ορίων ασφαλείας, ώστε να αποτρέπεται η επιβλαβής χρήση τους.

«Το GPT-5 έχει εκπαιδευτεί να αναγνωρίζει πότε μια εργασία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, να αποφεύγει τις εικασίες και να εξηγεί τους περιορισμούς του με μεγαλύτερη σαφήνεια, μειώνοντας έτσι τους ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς σε σύγκριση με τα προηγούμενα μοντέλα», δήλωσε η Michelle Pokrass, επικεφαλής μετεκπαίδευσης στην OpenAI.

Κατά την ενημέρωση, η OpenAI επέδειξε τη δυνατότητα του GPT-5 να χρησιμοποιείται για «κωδικοποίηση vibe» — έναν όρο που περιγράφει τη δημιουργία λογισμικού με Τεχνητή Νοημοσύνη βάσει απλής γραπτής προτροπής.

Οι εφαρμογές παρουσίαζαν «κάποιες αδυναμίες», ανέφερε εκπρόσωπος της OpenAI· ωστόσο, οι χρήστες μπορούν να τις προσαρμόσουν περαιτέρω - αλλάζοντας για παράδειγμα το φόντο ή προσθέτοντας νέες καρτέλες.

Το GPT-5 διατίθεται από την Πέμπτη στους χρήστες των εκδόσεων Free, Plus, Pro και Team του ChatGPT. Είναι η πρώτη φορά που οι χρήστες της δωρεάν έκδοσης αποκτούν πρόσβαση σε μοντέλο «συλλογισμού» - ένα είδος μοντέλου που «σκέφτεται» μέσω εσωτερικής αλυσίδας συλλογισμών πριν δώσει απάντηση. Αν οι δωρεάν χρήστες ξεπεράσουν το όριο χρήσης, θα έχουν πρόσβαση στο GPT-5 mini.