Σε μια λεπτομερή ανάρτηση σχετικά με την ενίσχυση του ChatGPT Atlas, η OpenAI αναγνώρισε ότι οι πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης διευρύνουν την επιφάνεια απειλών για την ασφάλεια και ότι ακόμη και οι εξελιγμένες άμυνες δεν προσφέρουν απόλυτες εγγυήσεις. Πρόκειται για μια σημαντική παραδοχή, καθώς οι επιχειρήσεις που ήδη χρησιμοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη γνωρίζουν τον κίνδυνο, αλλά συχνά δεν έχουν υιοθετήσει επαρκείς προστασίες.

Μια πρόσφατη έρευνα σε 100 τεχνικούς υπεύθυνους λήψης αποφάσεων έδειξε ότι μόνο το 34,7% των οργανισμών διαθέτει εξειδικευμένα εργαλεία άμυνας κατά της άμεσης έγχυσης, ενώ το υπόλοιπο 65,3% είτε δεν έχει τέτοια εργαλεία είτε δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την κατάστασή του. Το αποτέλεσμα είναι ότι η απειλή πλέον είναι μόνιμη, αλλά οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν είναι προετοιμασμένες να την ανιχνεύσουν ή να την αντιμετωπίσουν.

Η OpenAI δημιούργησε ένα σύστημα αυτοματοποιημένου εισβολέα βασισμένου σε LLM, εκπαιδευμένο με ενισχυτική μάθηση, για να εντοπίζει ευπάθειες άμεσης έγχυσης που παρακάμπτουν τις παραδοσιακές δοκιμές red-teaming.

Το σύστημα ανακάλυψε μοτίβα επίθεσης που δεν είχαν εμφανιστεί σε ανθρώπινες δοκιμές, αποδεικνύοντας πόσο σύνθετη μπορεί να γίνει η εκμετάλλευση των πρακτόρων. Ένα παράδειγμα περιλαμβάνει έναν πράκτορα που, ακολουθώντας κακόβουλο email, συνέταξε μια επιστολή παραίτησης εκ μέρους του χρήστη, χωρίς αυτός να το γνωρίζει.

Η εταιρεία απάντησε με την ανάπτυξη αμυντικών μέτρων, τα οποία συνδυάζουν αυτοματοποιημένη ανακάλυψη επιθέσεων, εκπαίδευση για αντιπαλότητες και διασφαλίσεις σε επίπεδο συστήματος. Ωστόσο, η OpenAI ξεκαθάρισε ότι «η φύση της άμεσης έγχυσης καθιστά τις ντετερμινιστικές εγγυήσεις ασφάλειας δύσκολες», υπογραμμίζοντας ότι η προστασία δεν είναι ποτέ απόλυτη.

Η ανακοίνωση έρχεται τη στιγμή που οι επιχειρήσεις μεταβαίνουν από συγκυβερνήτες σε αυτόνομους πράκτορες, αυξάνοντας τα σημεία επίθεσης. Η εταιρεία συνιστά τη χρήση της λειτουργίας αποσύνδεσης για περιορισμό πρόσβασης σε ευαίσθητα συστήματα και τον προσεκτικό έλεγχο των εντολών που δίνουν οι πράκτορες. Οι επιχειρήσεις φέρουν ευθύνη για τον περιορισμό της έκθεσης, καθώς οι ενσωματωμένες δικλείδες ασφαλείας δεν επαρκούν.

Το χάσμα μεταξύ ανάπτυξης Τεχνητής Νοημοσύνης και προστασίας της παραμένει μεγάλο. Οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη πιο γρήγορα από ό,τι οργανώνουν την ασφάλειά της, δημιουργώντας ασυμμετρία: η OpenAI διαθέτει πρόσβαση σε λευκό κουτί και υποδομές συνεχούς προσομοίωσης, ενώ οι περισσότεροι οργανισμοί λειτουργούν με μοντέλα μαύρου κουτιού και περιορισμένη ορατότητα. Το αποτέλεσμα είναι ότι η άμυνα παραμένει πίσω από την ανάπτυξη.

Συμπερασματικά, η OpenAI επιβεβαιώνει ότι η «άμεση έγχυση» (prompt injection) αποτελεί μόνιμη απειλή. Οι επιχειρήσεις πρέπει να επενδύσουν συνεχώς σε προστασία, καθώς οι εξελιγμένες άμυνες δεν εγγυώνται απόλυτη ασφάλεια, και να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη μείωση του κινδύνου για τους πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης. Η στρατηγική αναμονής για απόλυτες εγγυήσεις δεν είναι πλέον βιώσιμη.