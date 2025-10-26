Το OpenAI φέρεται να αναπτύσσει νέο εργαλείο γενετικής μουσικής

Το OpenAI εργάζεται σε ένα νέο εργαλείο που θα δημιουργεί μουσική με βάση κείμενο και ηχητικά μηνύματα, σύμφωνα με δημοσίευμα του The Information, το οποίο αναδημοσιεύεται από το techcrunch.

Ένα τέτοιο εργαλείο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την προσθήκη μουσικής σε υπάρχοντα βίντεο ή για την προσθήκη συνοδείας κιθάρας σε ένα υπάρχον φωνητικό κομμάτι, ανέφεραν πηγές.

Δεν είναι σαφές πότε το OpenAI σχεδιάζει να λανσάρει το εργαλείο ή αν θα είναι διαθέσιμο ως αυτόνομο προϊόν, σε αντίθεση με την ενσωμάτωση στο ChatGPT και την εφαρμογή βίντεο Sora.

Μια πηγή δήλωσε στο The Information ότι το OpenAI συνεργάζεται με ορισμένους φοιτητές από τη Σχολή Juilliard για να σχολιάσουν τις μουσικές βαθμολογίες, ως τρόπο παροχής δεδομένων εκπαίδευσης.

Ενώ η OpenAI έχει λανσάρει στο παρελθόν μοντέλα γενετικής μουσικής, αυτά προηγούνται της κυκλοφορίας του ChatGPT.

Πιο πρόσφατα, η εταιρεία αναπτύσσει μοντέλα ήχου που επικεντρώνονται στη μετατροπή κειμένου σε ομιλία και ομιλίας σε κείμενο.

Άλλες εταιρείες με μοντέλα γενετικής μουσικής περιλαμβάνουν την Google και την Suno.