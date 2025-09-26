ΟΟΣΑ: Τα άλματα της Ελλάδας στην υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Με 19 συγκεκριμένα παραδείγματα επιβεβαιώνει ο ΟΟΣΑ την πρόοδο που έχει κάνει η Ελλάδα στον «ψηφιακό μετασχηματισμό» με «αιχμή του δόρατος» την Τεχνητή Νοημοσύνη σε διάφορους τομείς της παραγωγικής διαδικασίας.

Στην πρόσφατη έκθεση του ο ΟΟΣΑ με τίτλο «Διακυβέρνηση και Τεχνητή Νοημοσύνη» χαρακτηρίζει την πρόοδο της χώρας μας ως άλματα στο ψηφιακό μέλλον, με ιδιαίτερη αναφορά στην ταχεία ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας ζωής.

Στην έκθεση αποκαλύπτεται πως η Ελλάδα αξιοποιεί την ΤΝ για να απλοποιήσει τις διαδικασίες, να ενισχύσει την διαφάνεια και να βελτιώσει τις υπηρεσίες προς τους πολίτες, με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης να έχει πρωταγωνιστικό και κυρίαρχο ρόλο σε αυτή την προσπάθεια.

Η έκθεση του ΟΟΣΑ επισημαίνει συνολικά 19 συγκεκριμένες αναφορές στην Ελλάδα, επισημαίνοντας τις θετικές επιπτώσεις της ΤΝ σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Από την ακαδημαϊκή έρευνα έως τη γλωσσική τεχνολογία, τη διακυβέρνηση δεδομένων και την υπολογιστική υποδομή, η Ελλάδα έχει επιδείξει μια αξιοσημείωτη δέσμευση στην αξιοποίηση της ΤΝ για την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής προόδου.

Από τον υπερυπολογιστή Δαίδαλο στην πολιτιστική κληρονομιά

Μία από τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες που αναφέρονται στην έκθεση είναι η ανάπτυξη του «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» (DAEDALUS), του υπερυπολογιστή που αναμένεται να είναι ένας από τους πιο ισχυρούς στην Ευρώπη. Θα είναι προσβάσιμος, σε πρώτη φάση από δημόσιους φορείς και μετέπειτα και από τον ιδιωτικό τομέα και θα αποτελέσει σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της υπολογιστικής υποδομής της Ελλάδας και την υποστήριξη της ανάπτυξης καινοτόμων εφαρμογών ΤΝ.

Επίσης, οι «έξυπνοι βοηθοί» ΤΝ «mAigov» και «mAiGreece» βοηθούν τους πολίτες να πλοηγηθούν στις δημόσιες υπηρεσίες και να λάβουν πληροφορίες, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα και την αποτελεσματικότητα των κρατικών υπηρεσιών. Επιπλέον, στέκεται ιδιαίτερα στην αξιοποίηση της ΤΝ από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους φορολογούμενους μέσω ενός ψηφιακού βοηθού.

Η έκθεση, επίσης, τονίζει το πρόγραμμα της Ελλάδας για τη «Διακυβέρνηση Δεδομένων και τον Συντονισμό της Στρατηγικής ΤΝ», ένα εθνικό σχέδιο που στοχεύει στην ενίσχυση της διακυβέρνησης δεδομένων τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό το πρόγραμμα θα διασφαλίσει ότι η Ελλάδα είναι καλά προετοιμασμένη για να αξιοποιήσει τα οφέλη της ΤΝ, ενώ παράλληλα θα μετριάζει τους πιθανούς κινδύνους και θα διασφαλίζει την ηθική και υπεύθυνη χρήση της.

Η συνεργασία του υπουργείου Εσωτερικών με την Google για τη δημιουργία μαθημάτων εκπαίδευσης στην τεχνητή νοημοσύνη για δημοσίους υπαλλήλους, καθώς και η σύσταση μιας Συμβουλευτικής Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, αποδεικνύουν τη δέσμευση της Ελλάδας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην προώθηση μιας ηθικής και υπεύθυνης προσέγγισης στην ΤΝ.

Ακόμα, η ενσωμάτωση λύσεων ΤΝ στο Εθνικό Κτηματολόγιο έχει επιταχύνει τις διαδικασίες καταγραφής και αξιολόγησης ακινήτων, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και τη διαφάνεια των συναλλαγών ακινήτων.

Επιπλέον, η δημιουργία ενός «Χώρου Δεδομένων για την Ελληνική Γλώσσα και τον Πολιτισμό» αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ενσωμάτωση της γλωσσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας σε εφαρμογές ΤΝ, διατηρώντας και προωθώντας την πλούσια πολιτιστική ταυτότητα της Ελλάδας, καθώς επίσης και η εφαρμογή «DidaktorikaAI», μια πλατφόρμα που βασίζεται στην ΤΝ και στοχεύει στη βελτίωση της προσβασιμότητας στην ακαδημαϊκή και επιστημονική γνώση για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και το ευρύτερο κοινό.