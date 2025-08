Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι παγκόσμιες συναλλαγές έφτασαν τα 2,6 τρισεκατομμύρια δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο για τους πρώτους επτά μήνες του έτους από την κορύφωση της πανδημίας το 2021, καθώς η αναζήτηση ανάπτυξης στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών και ο αντίκτυπος της αύξησης της δραστηριότητας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης υπερίσχυσαν της αβεβαιότητας που προκάλεσαν οι αμερικανικοί δασμοί.

Ο αριθμός των συναλλαγών έως την 1η Αυγούστου είναι 16% χαμηλότερος από την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους, αλλά η αξία τους είναι 28% υψηλότερη, σύμφωνα με στοιχεία της Dealogic, χάρη στις μεγα-συναλλαγές των ΗΠΑ αξίας άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σε αυτές περιλαμβάνονται η προτεινόμενη εξαγορά της Norfolk Southern από την Union Pacific Corp, αξίας 85 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και η χρηματοδότηση της OpenAI ύψους 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων με επικεφαλής την Softbank Group.

Η άνοδος θα ανακουφίσει τους τραπεζίτες, οι οποίοι ξεκίνησαν τη χρονιά με την προσδοκία ότι η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα οδηγούσε σε κύμα συγχωνεύσεων.

Αντ' αυτού, οι εμπορικοί δασμοί και η γεωπολιτική αβεβαιότητα έκαναν τις εταιρείες να σταματήσουν, μέχρι που η ανανεωμένη εμπιστοσύνη στα διοικητικά συμβούλια και η αντιμονοπωλιακή ατζέντα της αμερικανικής κυβέρνησης άλλαξαν το κλίμα.

«Αυτό που παρατηρούμε αυτή τη στιγμή όσον αφορά τη λογική των συναλλαγών είναι ότι είναι σε μεγάλο βαθμό καθοδηγούμενη από την ανάπτυξη και ότι αυξάνεται», δήλωσε ο Αντρέ Βέισιντ, επικεφαλής της EY Global Financial Services Strategy and Transactions, στο Reuters.

«Είτε πρόκειται για Tεχνητή Nοημοσύνη, είτε για αλλαγές στο κανονιστικό περιβάλλον, βλέπουμε ότι οι πελάτες μας δεν θέλουν να μείνουν πίσω σε αυτόν τον αγώνα και αυτό είναι που οδηγεί τη δραστηριότητα».

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2021, όταν οι επενδυτές, ανακάμπτοντας από τα lockdown λόγω της πανδημίας, οδήγησαν την αξία των συναλλαγών στα 3,57 τρισεκατομμύρια δολάρια, ο φετινός απολογισμός είναι σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, ή 27%, χαμηλότερος.

Ωστόσο, οι υπεύθυνοι συναλλαγών της JP Morgan, έχουν δηλώσει ότι θα ακολουθήσουν και άλλες συναλλαγές, καθώς οι εταιρείες επιδιώκουν μεγαλύτερες συναλλαγές στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, καθώς τα στελέχη προσαρμόζονται στην αστάθεια.

«Οι άνθρωποι έχουν συνηθίσει την επικρατούσα αβεβαιότητα, ή ίσως η απρόβλεπτη κατάσταση μετά τις αμερικανικές εκλογές είναι απλώς πιο προβλέψιμη τώρα», δήλωσε ο Σάιμον Νίκολς, συνδιευθυντής της Slaughter and May Corporate and M&A group.

Ο Νάιτζελ Γουέλινγκς, εταίρος της Clifford Chance, δήλωσε ότι η αγορά κινείται πέρα από τους δασμούς.

«Τα διοικητικά συμβούλια βλέπουν τις ευκαιρίες συγχωνεύσεων και εξαγορών που προσφέρει ένα πιο σταθερό οικονομικό περιβάλλον και τα θετικά ρυθμιστικά σήματα. Ωστόσο, δεν πρόκειται για μια φουσκωμένη αγορά».

Έμφαση στην τεχνολογία

Ενώ ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης οδήγησε τις συγχωνεύσεις και εξαγορές τα χρόνια μετά την πανδημία, η βιομηχανία υπολογιστών και ηλεκτρονικών ειδών έχει προκαλέσει περισσότερες προσφορές εξαγοράς στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία δύο χρόνια, σύμφωνα με την Dealogic.

Η Tεχνητή Nοημοσύνη αναμένεται να οδηγήσει σε περισσότερες συμφωνίες. Η δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών έχει αυξηθεί γύρω από τη χρήση κέντρων δεδομένων, όπως η εξαγορά της γερμανικής FlaktGroup, ειδικής εταιρείας ψύξης κέντρων δεδομένων, από τη Samsung έναντι 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η συμφωνία της Palo Alto Networks ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ισραηλινή εταιρεία κυβερνοασφάλειας CyberArk ήταν η μεγαλύτερη συμφωνία στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική μέχρι στιγμής φέτος, καθώς οι αυξανόμενες απειλές που προέρχονται από την τεχνητή νοημοσύνη ωθούν τις εταιρείες να υιοθετήσουν ισχυρότερες άμυνες.

Τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία είχαν παραμείνει στο περιθώριο, επανήλθαν δυναμικά, με τη συμφωνία της Sycamore Partners ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εξαγορά της Walgreens Boots Alliance και την βελτιωμένη προσφορά της Advent ύψους 6,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την βρετανική εταιρεία κατασκευής επιστημονικών οργάνων Spectris.



Οι ΗΠΑ ήταν η μεγαλύτερη αγορά για συγχωνεύσεις και εξαγορές, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το ήμισυ της παγκόσμιας δραστηριότητας. Οι συναλλαγές στην Ασία-Ειρηνικό διπλασιάστηκαν σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ξεπερνώντας την περιοχή EMEA.