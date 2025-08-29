Οι ΗΠΑ περιορίζουν την κατασκευή τσιπ στην Κίνα για Samsung και SK Hynix

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δυσκολεύουν πλέον τις εταιρείες Samsung και SK Hynix να παράγουν τσιπ στην Κίνα, ανακαλώντας τις άδειες που επέτρεπαν τη χρήση αμερικανικού εξοπλισμού κατασκευής ημιαγωγών εκεί, σύμφωνα με δημοσίευση στο Federal Register.

Το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ είχε χορηγήσει προηγουμένως εξαιρέσεις στους περιορισμούς που θεσπίστηκαν το 2022 για την πώληση αμερικανικού εξοπλισμού ημιαγωγών στην Κίνα. Οι εταιρείες θα χρειάζονται πλέον άδειες για κάθε αγορά εξοπλισμού προς την Κίνα. Ανάλογη αλλαγή περιλαμβάνει και την Intel, η οποία όμως πούλησε νωρίτερα φέτος τη μονάδα της στο Νταλιάν.

Το Υπουργείο διευκρινίζει ότι θα χορηγήσει άδειες μόνο για τη λειτουργία των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, χωρίς να επιτρέπει την επέκταση χωρητικότητας ή αναβάθμιση τεχνολογίας. Οι εταιρείες δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Η αλλαγή πιθανότατα θα μειώσει τις πωλήσεις εξοπλισμού στην Κίνα για αμερικανικές εταιρείες όπως οι KLA Corp, Lam Research και Applied Materials.

Χιλιάδες αιτήσεις αδειοδότησης για εξαγωγή τεχνολογίας στην Κίνα παραμένουν εκκρεμείς, συμπεριλαμβανομένων αιτήσεων για εξοπλισμό ημιαγωγών αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι αλλαγές θα τεθούν σε εφαρμογή σε 120 ημέρες.

Οι ξένοι κατασκευαστές τσιπ είχαν προηγουμένως καθεστώς Επικυρωμένου Τελικού Χρήστη (VEU), που διευκόλυνε την προμήθεια προϊόντων από Αμερικανούς προμηθευτές. Το καθεστώς αυτό καταργείται, κάτι που ενδέχεται να ωφελήσει τους Κινέζους κατασκευαστές εξοπλισμού και ανταγωνιστές όπως η Micron.