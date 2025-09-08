Οι ΗΠΑ εξετάζουν ετήσιες εγκρίσεις για τις αποστολές τσιπ Samsung και SK Hynix στην Κίνα

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προωθεί σχέδιο που θα αλλάξει ουσιαστικά το καθεστώς λειτουργίας των μεγάλων νοτιοκορεατικών κατασκευαστών τσιπ στην Κίνα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, η Ουάσινγκτον προτείνει να απαιτείται από τις Samsung Electronics και SK Hynix να ζητούν ετήσιες εγκρίσεις για την αποστολή εξοπλισμού παραγωγής προς τα κινεζικά εργοστάσιά τους, καταργώντας τις απεριόριστες εξαιρέσεις που είχαν δοθεί επί κυβέρνησης Μπάιντεν.

Η νέα διαδικασία θα προβλέπει «άδειες εγκατάστασης» με διάρκεια ενός έτους, όπου θα καθορίζονται συγκεκριμένα τα εξαρτήματα, τα υλικά και τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιούνται. Οι έως τώρα εξαιρέσεις, που βασίζονταν στο πλαίσιο των «επικυρωμένων τελικών χρηστών», πρόκειται να λήξουν στο τέλος του 2025, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στις εταιρείες.

Η Samsung και η SK Hynix λειτουργούν τεράστιες μονάδες στην Κίνα που παράγουν τσιπ μνήμης απαραίτητα για προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, από smartphones έως κέντρα δεδομένων. Αμερικανοί αξιωματούχοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν επιδιώκουν να σταματήσουν την παραγωγή στις εγκαταστάσεις αυτές, ωστόσο αποκλείουν την αποστολή προηγμένων εργαλείων που θα μπορούσαν να συμβάλουν σε αναβάθμιση ή επέκταση των κινεζικών δυνατοτήτων.

Το σχέδιο των ετήσιων αδειών θεωρείται πιο προβλέψιμο από το ενδεχόμενο να απαιτείται έγκριση για κάθε μεμονωμένη αποστολή, κάτι που θα σήμαινε χιλιάδες νέες αιτήσεις ετησίως. Ωστόσο, οι κατασκευαστές εκφράζουν ανησυχία για τις πρακτικές λεπτομέρειες: είναι δύσκολο να προβλεφθεί το ακριβές μείγμα ανταλλακτικών που θα χρειαστεί μέσα σε δώδεκα μήνες, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος καθυστερήσεων σε περίπτωση βλάβης εξοπλισμού που δεν καλύπτεται από την άδεια.

Η χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία: η απόφαση για την ανάκληση των εξαιρέσεων ελήφθη λίγες ημέρες μετά τη συμφωνία άμυνας και επενδύσεων που υπέγραψε ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζάε Μιουνγκ με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η Ουάσινγκτον επιδιώκει από το 2022 αυστηρούς ελέγχους στις εξαγωγές τεχνολογιών αιχμής, στοχεύοντας να περιορίσει τις φιλοδοξίες της Κίνας στους τομείς των προηγμένων ημιαγωγών και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι εξαιρέσεις της εποχής Μπάιντεν είχαν στόχο να αποτρέψουν σοβαρές διαταραχές στον παγκόσμιο εφοδιασμό ηλεκτρονικών προϊόντων· ωστόσο η τρέχουσα αμερικανική ηγεσία τις θεωρεί «παραθυράκι» που δεν πρόκειται να διατηρηθεί.