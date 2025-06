Οι δυνατότητες του Google Veo 3 ξεπερνούν τη φαντασία (vids)

Στο συνέδριο Google I/O 2025, που πραγματοποιήθηκε στις 13-14 Μαΐου 2025, η Google DeepMind παρουσίασε το Google Veo 3, ένα πρωτοποριακό μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού.

Αυτή η τεχνολογία υπόσχεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι δημιουργοί περιεχομένου, οι σκηνοθέτες και οι καλλιτέχνες έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίζουν την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού, συνδυάζοντας ρεαλιστικά γραφικά με συγχρονισμένο ήχο.

3. Veo 3 brings real-world locations to life in a game style. pic.twitter.com/0cFvLqdgaz

Το Veo 3 ξεχωρίζει όχι μόνο για την ποιότητα των βίντεο που παράγει, αλλά και για την ικανότητά του να ενσωματώνει πάσης φύσεως ήχους, κάτι που το διαφοροποιεί από ανταγωνιστικά μοντέλα όπως το Sora της OpenAI.

Το Google Veo 3 δημιουργεί βίντεο υψηλής ποιότητας διάρκειας έως 8 δευτερολέπτων, χρησιμοποιώντας ως «input» κείμενα ή εικόνες.

Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να πληκτρολογήσουν μια απλή περιγραφή και το Veo 3 να παράγει από αυτήν την περιγραφή ένα ρεαλιστικό βίντεο με συνοδευτικό ήχο που να περιλαμβάνει διαλόγους, ηχητικά εφέ και θορύβους περιβάλλοντος.

Η ικανότητα του μοντέλου να συγχρονίζει ήχο και εικόνα με ακρίβεια, όπως ο συγχρονισμός χειλιών σε διαλόγους, το καθιστά μοναδικό στον τομέα του.

Το Veo 3 έχει τη δυνατότητα ακριβούς ρεαλιστικής προσομοίωσης της λεγόμενης «φυσική κατάστασης» του πραγματικού κόσμου, όπως για παράδειγμα την κίνηση του νερού, την πτώση φύλλων ή την αλληλεπίδραση και εναλλαγή φωτός και σκιάς, προσφέροντας σαν αποτέλεσμα ένα βίντεο με εντυπωσιακή λεπτομέρεια.

Σε αντίθεση με άλλα μοντέλα που επικεντρώνονται αποκλειστικά στο βίντεο, το Veo 3 δημιουργεί ήχο που ταιριάζει απόλυτα με την οπτική αφήγηση, ακόμα και με την κίνηση των χειλιών, ενισχύοντας την εμπειρία του χρήστη.

2. $500k pharmaceutical commercials created with just $500 in Veo 3 in under a day. pic.twitter.com/LIK0PgRURr