Οι διαφημίσεις Τεχνητής Νοημοσύνης είναι εδώ - Και είναι αόρατες

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ παρουσίασε πρόσφατα το όραμα της Meta για το μέλλον της διαφήμισης, περιγράφοντας ένα σύστημα όπου οι επιχειρηματικοί στόχοι και οι πληροφορίες πληρωμής των διαφημιζόμενων αρκούν για να αναλάβει η Τεχνητή Νοημοσύνη όλη τη διαδικασία, από τη δημιουργία περιεχομένου μέχρι την εξατομίκευση βίντεο και διαφημίσεων για κάθε χρήστη.

Η νέα αυτή προσέγγιση σηματοδοτεί μια δραματική αλλαγή τονίζει το Quartz: οι διαφημίσεις δεν θα βασίζονται πλέον μόνο σε κλικ ή αγορές, αλλά θα αξιοποιούν βαθιά ψυχολογικά προφίλ των χρηστών, κατανοώντας τις ανασφάλειες, τις φιλοδοξίες και τις πιθανές αντιδράσεις τους, και πωλώντας αυτά τα προφίλ στους υψηλότερους προσφέροντες.

Παράδειγμα αυτής της τάσης είναι η Google, που ήδη δοκιμάζει διαφημίσεις μέσα σε απαντήσεις chatbot, ενώ το OpenAI αναπτύσσει διαφημιστικές πλατφόρμες βασισμένες σε Τεχνητή Νοημοσύνη.

Το Ticketmaster δημιουργεί προσαρμοσμένες διαφημίσεις στο Facebook, εμφανίζοντας εικονικές οικογένειες που προσαρμόζονται στα δημογραφικά και χαρακτηριστικά των θεατών. Το επόμενο βήμα περιλαμβάνει τη χρήση πραγματικών φωτογραφιών χρηστών, εισάγοντας τις οικογένειες σε επώνυμο περιεχόμενο, κάτι που το Facebook είχε ήδη δοκιμάσει το 2009.

Η υποδομή για υπερ-εξατομικευμένη διαφήμιση κατασκευάζεται με τρόπο αόρατο στο κοινό. Αυτό δημιουργεί ένα θεμελιώδες πρόβλημα διαφάνειας: οι διαφημίσεις θα μπορούν να στοχεύουν συγκεκριμένα θέματα και να χρησιμοποιούν γλώσσα που επηρεάζει τις αποφάσεις των χρηστών, διατηρώντας την ψευδαίσθηση της ουδετερότητας. Βοηθοί Τεχνητής Νοημοσύνης με οικονομικά κίνητρα μπορούν να κατευθύνουν συνομιλίες προς θέματα που δημιουργούν έσοδα, χωρίς να γίνεται αντιληπτό από τον χρήστη.

Η επιχειρηματική λογική πίσω από αυτόν τον μετασχηματισμό είναι ισχυρή. Σύμφωνα με τη McKinsey, η εξατομίκευση μπορεί να μειώσει το κόστος απόκτησης πελατών έως 50%, να αυξήσει τα έσοδα 5%-15% και να ενισχύσει την απόδοση επένδυσης του μάρκετινγκ 10%-30%. Τα πολυτροπικά συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης επιτρέπουν την ταυτόχρονη επεξεργασία κειμένου, εικόνας, ήχου και βίντεο, ξεπερνώντας τον συμβιβασμό ανάμεσα σε εξατομίκευση και κλίμακα που χαρακτήριζε το παρελθόν.

Πειραματικά παραδείγματα περιλαμβάνουν το Las Vegas Sphere, που επιτρέπει σε άτομα να ακούν διαφορετικό ήχο, και το Johnnie Walker στο Εδιμβούργο, που δημιουργεί μοναδικές ετικέτες μπουκαλιών σε πραγματικό χρόνο.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη πρόκληση παραμένει η διαφάνεια: οι χρήστες δεν θα μπορούν να διακρίνουν αν οι προτάσεις αντανακλούν τα συμφέροντά τους ή τα κέρδη των διαφημιστών. Η εξατομίκευση σε αυτό το επίπεδο καταργεί κάθε κοινό σημείο αναφοράς, καθιστώντας σχεδόν αδύνατο να εντοπιστεί η χειραγώγηση.