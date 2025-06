Η Odyssey, μια startup εταιρεία που ιδρύθηκε από τους πρωτοπόρους της οδήγησης χωρίς οδηγό Όλιβερ Κάμερον και Τζεφ Χοκ, ανέπτυξε ένα μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης που επιτρέπει στους χρήστες να «αλληλεπιδρούν» με τα streaming βίντεο.

Όπως αναφέρει το TechCrunch, διαθέσιμο στο διαδίκτυο σε ένα «πρώιμο demo», το μοντέλο παράγει και μεταδίδει καρέ βίντεο κάθε 40 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Μέσω βασικών χειριστηρίων, οι θεατές μπορούν να εξερευνήσουν περιοχές μέσα σε ένα βίντεο, παρόμοια με ένα βιντεοπαιχνίδι με τρισδιάστατη απεικόνιση.

«Δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης του κόσμου, μιας εισερχόμενης ενέργειας και ενός ιστορικού καταστάσεων και ενεργειών, το μοντέλο προσπαθεί να προβλέψει την επόμενη κατάσταση του κόσμου», εξηγεί η Odyssey σε μια ανάρτηση στο blog.

Introducing AI video you can watch and interact with, in real-time!



Powering this is a new world model that imagines and streams video frames every 40ms(!). No game engine in sight.



We call it interactive video, and it's free for anyone to try right now (GPUs permitting)! pic.twitter.com/QtADRXCQ8z