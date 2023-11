Ο Ίλον Μασκ φτιάχνει το «Grok AI bot» για να ανταγωνιστεί το ChatGPT

Ο Ίλον Μασκ φτιάχνει δικό του «Grok AI bot» για να ανταγωνιστεί το ChatGPT. Το πρωτότυπο βρίσκεται στην αρχική φάση, μόλις δύο μήνες σε εφαρμογή και είναι διαθέσιμο σε έναν επιλεγμένο αριθμό χρηστών για να το δοκιμάσουν, πριν η εταιρεία το κυκλοφορήσει στην αγορά.

Οι χρήστες μπορούν να εγγραφούν σε μια λίστα αναμονής για μια ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν το ρομπότ. Όπως δήλωσε ο Ίλον Μασκ στην πλατφόρμα X, το Grok θα αποτελέσει χαρακτηριστικό του X Premium+, το οποίο κοστίζει 16 δολάρια το μήνα.

Example of Grok vs typical GPT, where Grok has current information, but other doesn’t pic.twitter.com/hBRXmQ8KFi