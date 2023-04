O Ίλον Μασκ απειλεί με μηνύσεις τη Microsoft για τα δεδομένα του Twitter

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Twitter Ίλον Μασκ απείλησε τη Microsoft με πιθανή αγωγή την Τετάρτη, ισχυριζόμενος ότι ο γίγαντας λογισμικού χρησιμοποίησε τα δεδομένα της εταιρείας του για να εξασκήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη της.

«Εκπαιδεύτηκαν παράνομα χρησιμοποιώντας δεδομένα του Twitter», έγραψε ο Μασκ στο Twitter. «Ώρα για μήνυση».

Η απειλή ήρθε μετά την αναφορά του Mashable και άλλων δημοσιεύσεων ότι η Microsoft θα αποσύρει το Twitter από τη διαφημιστική της πλατφόρμα.

NEWS: Microsoft drops Twitter from its advertising platform as they refuse to pay Twitter’s API fees. pic.twitter.com/dY6YBIxjo5