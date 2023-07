Ο «Ευκλείδης» στο Διάστημα: Εκτοξεύτηκε το τηλεσκόπιο θα εξερευνήσει τις μαύρες τρύπες (vid)

Η αποκάλυψη των μυστηρίων του σκοτεινού σύμπαντος είναι η αποστολή του βάρους δύο τόνων τηλεσκοπίου «Ευκλείδης», που ξεκίνησε το Σάββατο το μακρινό ταξίδι του ενός εκατομμυρίου χιλιομέτρων στο Διάστημα.

Ο «Ευκλείδης», που πήρε το όνομά του από τον αρχαίο Έλληνα μαθηματικό, εκτοξεύτηκε από το ακρωτήριο Κανάβερλ της Φλόριντα, ενσωματωμένος στον Falcon 9, τον ειδικό πύραυλο της SpaceX.

Στόχος της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA) είναι να ρίξει φως στα πιο μυστηριώδη κοσμικά φαινόμενα, όπως η σκοτεινή ενέργεια και η σκοτεινή ύλη, δυνάμεις που αντιστοιχούν στο 95% του σύμπαντος.

Ο «Ευκλείδης» αναμένεται να βοηθήσει στο να κατανοήσουμε περισσότερο τους νόμους της βαρύτητας.

LIFTOFF of #ESAEuclid from SLC-40 in Florida on 1 July 2023! pic.twitter.com/K0bGBnUfoG