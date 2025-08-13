Ο επιλογέας μοντέλων του ChatGPT επέστρεψε, και είναι περίπλοκος

Η κυκλοφορία του GPT-5 από την OpenAI είχε ως στόχο να απλοποιήσει την εμπειρία χρήσης του ChatGPT, προσφέροντας ένα «ενιαίο μοντέλο» με έναν αυτοματοποιημένο δρομολογητή που θα αποφάσιζε πώς να απαντά καλύτερα στις ερωτήσεις των χρηστών, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το techcrunch.

Η εταιρεία ήλπιζε ότι αυτό θα εξάλειφε την ανάγκη του περίπλοκου επιλογέα μοντέλων, τον οποίο ο Σαμ Άλτμαν είχε δηλώσει ότι μισεί. Ωστόσο, φαίνεται ότι το GPT-5 δεν κατάφερε να λειτουργήσει πλήρως ως ενιαίο μοντέλο, καθώς η OpenAI εισήγαγε νέες ρυθμίσεις - «Αυτόματα», «Γρήγορα» και «Σκέψη» - δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να παρακάμψουν τον δρομολογητή και να επιλέξουν απευθείας μοντέλα AI με διαφορετικές ταχύτητες απόκρισης.

Updates to ChatGPT:



You can now choose between “Auto”, “Fast”, and “Thinking” for GPT-5. Most users will want Auto, but the additional control will be useful for some people.



Rate limits are now 3,000 messages/week with GPT-5 Thinking, and then extra capacity on GPT-5 Thinking… — Sam Altman (@sama) August 13, 2025

Επιπλέον, οι χρήστες επί πληρωμή έχουν πλέον πρόσβαση ξανά σε παλαιότερα μοντέλα όπως τα GPT-4o, GPT-4.1 και o3, τα οποία είχαν καταργηθεί μόλις την προηγούμενη εβδομάδα. Το GPT-4o επανήλθε στον επιλογέα μοντέλων από προεπιλογή, ενώ τα υπόλοιπα μπορούν να ενεργοποιηθούν μέσω των ρυθμίσεων του ChatGPT.

Η επαναφορά του επιλογέα μοντέλων υποδηλώνει ότι ο δρομολογητής του GPT-5 δεν ικανοποίησε πλήρως τους χρήστες. Η κατάργηση του GPT-4o και άλλων μοντέλων είχε προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς πολλοί χρήστες είχαν συνηθίσει στις αντιδράσεις και τις προσωπικότητες συγκεκριμένων μοντέλων.

Η διαδικασία δρομολόγησης μηνυμάτων σε κατάλληλα μοντέλα AI είναι πολύπλοκη, καθώς απαιτεί την ευθυγράμμιση των μοντέλων με τις προτιμήσεις του χρήστη και τη συγκεκριμένη ερώτηση, ενώ η απόκριση πρέπει να πραγματοποιείται σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Οι χρήστες εμφανίζουν ποικίλες προτιμήσεις, είτε για γρήγορες είτε για πιο αναλυτικές απαντήσεις, ή ακόμη και για διαφορετικά στιλ προσωπικότητας των μοντέλων.