Ο CEO της Automattic παραδέχεται ότι το Tumblr ήταν αποτυχία

Ο συνιδρυτής του WordPress και διευθύνων σύμβουλος της Automattic, Ματ Μάλενγουεγκ, χαρακτήρισε την εξαγορά του Tumblr ως τη «μεγαλύτερη αποτυχία» του έως σήμερα, αναγνωρίζοντας ότι η προσπάθεια ενσωμάτωσης της πλατφόρμας αποδείχθηκε πολύ πιο δύσκολη και δαπανηρή απ’ ό,τι αναμενόταν.

Μιλώντας στο WordCamp Canada 2025, ο Μάλενγουεγκ τόνισε πως, παρά τις δυσκολίες, η εταιρεία δεν έχει εγκαταλείψει το σχέδιο αναδιοργάνωσης του Tumblr, αν και η πλήρης μετάβαση του back end στην υποδομή του WordPress έχει προς το παρόν παγώσει.

Η Automattic απέκτησε το Tumblr το 2019 από τη Verizon με στόχο να το αναβιώσει ως πλατφόρμα blogging συμβατή με τις αρχές του ανοιχτού κώδικα. Ωστόσο, η τεχνική πολυπλοκότητα και το υψηλό λειτουργικό κόστος του έργου αποδείχθηκαν τροχοπέδη.

Σύμφωνα με τον Μάλενγουεγκ, η μεταφορά των περίπου 500 εκατομμυρίων ιστολογίων στο WordPress θα απαιτούσε τεράστια επένδυση, σε μια περίοδο που το Tumblr δεν είναι κερδοφόρο και εξαρτάται από τα έσοδα άλλων προϊόντων της Automattic.

Για να περιορίσει τις ζημίες, η εταιρεία προχώρησε σε απολύσεις και σε ανακατανομή πόρων προς πιο προσοδοφόρα έργα, χωρίς όμως ακόμη να δει σημαντικά αποτελέσματα.

Ο Μάλενγουεγκ παραδέχτηκε ότι το Tumblr παραμένει επιχειρηματικά δύσκολο εγχείρημα, αλλά επανέλαβε πως «η δουλειά δεν έχει τελειώσει» και πως η ενοποίηση με το WordPress θα προσφέρει μακροπρόθεσμα οφέλη, όπως χαμηλότερο κόστος συντήρησης και καλύτερη ενσωμάτωση στο fediverse, το αποκεντρωμένο δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών.

Στην ίδια ομιλία, ο CEO της Automattic αναφέρθηκε σε άλλα έργα της εταιρείας, όπως το WordPress Playground, το Jetpack και το WooCommerce, καθώς και στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Beeper, που σχεδιάζει να υποστηρίξει περισσότερες πλατφόρμες.

Επίσης, αναφέρθηκε στην Τεχνητή Νοημοσύνη, υπογραμμίζοντας ότι η τεχνολογία είναι μη αναστρέψιμη και ότι η Automattic εξετάζει τρόπους για να επισημαίνονται αυτόματα εικόνες που έχουν δημιουργηθεί από Τεχνητή Νοημοσύνη στον κατάλογο θεμάτων του WordPress.

Τέλος, ο Mullenweg σχολίασε τη νομική διαμάχη με την WP Engine, κατηγορώντας την ότι εκμεταλλεύεται το οικοσύστημα ανοιχτού κώδικα χωρίς να συμβάλλει επαρκώς. Παρά τις προκλήσεις, επέμεινε πως η αποτυχία του Tumblr είναι περισσότερο «χαμένη ευκαιρία» παρά οριστικό τέλος.