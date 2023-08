News Corporation: Όταν η Τεχνητή Νοημοσύνη γύρισε «μπούμερανγκ» στον Ρούπερτ Μέρντοχ

Η News Corporation του Ρούπερτ Μέρντοχ κατέγραψε απότομη πτώση σε ποσοστό 75% στα κέρδη της για το σύνολο του έτους, αλλά βλέπει ευκαιρίες μπροστά της καθώς επεκτείνει τη χρήση περιεχομένου που παράγεται με Τεχνητή Νοημοσύνη και εξοικονομεί κόστος.

Σύμφωνα με τον βρετανικό Guardian ο μιντιακός όμιλος του μεγιστάνα των ΜΜΕ, που είναι εισηγμένος στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ και κατέχει ιστοσελίδες στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία, μαζί με εκδότες βιβλίων, συνδρομητική τηλεόραση και διαφημιστικά περιουσιακά στοιχεία ακινήτων - κατέγραψε καθαρά κέρδη ύψους 187 εκατ. δολαρίων (287 εκατ. δολάρια) για το τρέχον οικονομικό έτος, μειωμένα από το περσινό ρεκόρ των 760 εκατ. δολαρίων.

Το αποτέλεσμα επιβαρύνθηκε από τη μείωση της έντυπης και ψηφιακής διαφήμισης στη News Corp Australia, ένα τμήμα που περιλαμβάνει τη ναυαρχίδα της εφημερίδας The Australian. Επίσης, κατέγραψε χαμηλότερη έντυπη διαφήμιση στον ειδησεογραφικό βραχίονα της στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Για πρώτη φορά, η News Corp απέκτησε περισσότερα από τα μισά έσοδά της από ψηφιακές ροές και η εταιρεία μέσων ενημέρωσης αποκάλυψε μια αισιόδοξη εκτίμηση για τις δυνατότητες της δημιουργικής Τεχνητής Νοημοσύνης, ικανής να παράγει κείμενο, εικόνες, βίντεο και άλλα μέσα, να αυξήσει τα κέρδη.

Υπολογίζεται ότι η News Corp χρησιμοποιεί Τεχνητή Νοημοσύνη για την παραγωγή 3.000 αυστραλιανών τοπικών ειδήσεων την εβδομάδα.

Αυτή η δυναμική σίγουρα επιταχύνεται στην εποχή της δημιουργικής Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία πιστεύουμε ότι παρουσιάζει μια αξιοσημείωτη ευκαιρία να δημιουργήσουμε μια νέα ροή εσόδων, ενώ μας επιτρέπει να μειώσουμε το κόστος σε όλη την επιχείρηση», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της News Corp Ρόμπερτ Τόμσον

Η ευμετάβλητη εμπορική περίοδος, που χαρακτηρίστηκε από υψηλό πληθωρισμό, αποδείχθηκε δύσκολη για τη News Corp, στην οποία ανήκει η έκδοση της Wall Street Journal Dow Jones και διαχειρίζεται τον εκδοτικό οίκο βιβλίων Harper Collins. Ο χώρος των εφημερίδων της περιλαμβάνει επίσης τις εφημερίδες The Sun και The Times στο Λονδίνο, καθώς και την New York Post.