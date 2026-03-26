Το Netflix αυξάνει έως 2 δολάρια τη μηνιαία συνδρομή στις ΗΠΑ

Το Netflix προχώρησε σε αυξήσεις των τιμών για τους συνδρομητές τους στις ΗΠΑ, καθώς ο «κολοσσός» του streaming επεκτείνεται σε νέες μορφές προγραμμάτων, όπως τα βίντεο-podcasts και οι ζωντανές αθλητικές μεταδόσεις.

Η συνδρομή που περιέχει την προβολή διαφημίσεων θα κοστίζει πλέον 8,99 δολάρια το μήνα, σε σύγκριση με τα 7,99 δολάρια που κόστιζε προηγουμένως, ενώ η συνδρομή βασικό πακέτο αυξήθηκε κατά 2 δολάρια το μήνα, φτάνοντας τα 19,99 δολάρια, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.

Η premium συνδρομή κοστίζει πλέον 26,99 δολάρια το μήνα, από 24,99 δολάρια προηγουμένως.

Το Netflix αύξησε επίσης την τιμή για την προσθήκη ενός επιπλέον μέλους στα 7,99 δολάρια για τα πακέτα με διαφημίσεις και στα 9,99 δολάρια για τα πακέτα χωρίς διαφημίσεις.

Με τις νέες τιμές, τα μέσα έσοδα της εταιρείας ανά συνδρομητή στην περιοχή ΗΠΑ-Καναδά θα αυξηθούν κατά 6% σε ετήσια βάση το 2026, σύμφωνα με εκτιμήσεις των αναλυτών της TD Cowen.

Η τελευταία αύξηση των τιμών είχε γίνει στις αρχές του 2025.

Το Netflix ανέφερε έσοδα 12,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τέταρτο τρίμηνο του 2025, υπερβαίνοντας ελαφρώς τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Υπενθυμίζεται πως τον Φεβρουάριο η εταιρεία αποσύρθηκε από την «μάχη» για την εξαγορά της Warner Bros, ανοίγοντας τον δρόμο για την Paramount Skydance να αγοράσει το ιστορικό στούντιο του Χόλιγουντ σε μια συμφωνία ύψους 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων.