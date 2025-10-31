Νέο μοντέλο σχεδιασμού και εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης από την Canva

Η Canva ανακοίνωσε το λανσάρισμα του δικού της μοντέλου σχεδιασμού, το οποίο βασίζεται σε εσωτερικά δεδομένα και κατανοεί επίπεδα και μορφές, δημιουργώντας επεξεργάσιμα σχέδια αντί για επίπεδες εικόνες.

Το νέο αυτό βασικό μοντέλο υποστηρίζει πολλαπλές μορφές, όπως αναρτήσεις κοινωνικών δικτύων, παρουσιάσεις, πίνακες και ιστότοπους, προσφέροντας στους χρήστες μεγαλύτερη ευελιξία στη δημιουργία και την επεξεργασία.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής προϊόντων της Canva, Robert Kawalsky, το νέο σύστημα επιτρέπει στους χρήστες να ξεκινούν από μια προτροπή αλλά και να επεμβαίνουν δημιουργικά στο αποτέλεσμα, χωρίς να εξαρτώνται πλήρως από τη μηχανική παραγωγή εικόνων.

Η εταιρεία επεκτείνει επίσης τις δυνατότητες του βοηθού Τεχνητής Νοημοσύνης Canva AI, ο οποίος λειτουργεί με συνομιλιακή διεπαφή για τη δημιουργία οπτικού περιεχομένου από κείμενο. Ο βοηθός είναι πλέον διαθέσιμος σε όλη την πλατφόρμα, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα σχόλια μέσω ετικετών (@mention) για άμεσες προτάσεις περιεχομένου. Επιπλέον, υποστηρίζει τη δημιουργία τρισδιάστατων αντικειμένων και την αντιγραφή καλλιτεχνικών στυλ από υπάρχοντα σχέδια.

Στο πλαίσιο των νέων λειτουργιών, η Canva εισάγει ένα εργαλείο υπολογιστικών φύλλων και μια δυνατότητα δημιουργίας μίνι εφαρμογών μέσω προτροπών. Οι δύο λειτουργίες συνεργάζονται, επιτρέποντας στους χρήστες να μετατρέπουν δεδομένα από τα φύλλα σε γραφικά στοιχεία οπτικοποίησης.

Παράλληλα, η εταιρεία παρουσίασε το Canva Grow, μια νέα πλατφόρμα μάρκετινγκ που αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για τη δημιουργία και την ανάλυση διαφημιστικών καμπανιών, ενσωματώνοντας τεχνολογία της νεοαποκτηθείσας εταιρείας MagicBrief. Μέσω αυτής, οι επαγγελματίες μπορούν να δημοσιεύουν απευθείας διαφημίσεις σε πλατφόρμες όπως η Meta.

Η Canva εισάγει επίσης νέες δυνατότητες για φόρμες συλλογής απαντήσεων, προσφέροντας μια εναλλακτική λύση στις Φόρμες Google, καθώς και εργαλεία σχεδίασης email, ώστε οι χρήστες να δημιουργούν πρότυπα που ευθυγραμμίζονται με την εταιρική τους ταυτότητα.

Τέλος, η Canva ανακοίνωσε ότι η επαγγελματική σουίτα Affinity, την οποία απέκτησε το 2024 για να ενισχύσει τον ανταγωνισμό της με την Adobe, θα είναι πλέον δωρεάν για όλους τους χρήστες. Η διεπαφή της Affinity επανασχεδιάζεται ώστε να ενοποιεί εργαλεία διανυσμάτων, pixel και διάταξης, ενώ ενσωματώνεται πλήρως με την πλατφόρμα Canva.