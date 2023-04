Νέα Υόρκη: Το Αστυνομικό Τμήμα επαναφέρει τον σκύλο-ρομπότ που είχε προκαλέσει αντιδράσεις

Σύμφωνα με τους New York Times, το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης επαναφέρει το Digidog, το τετράποδο ρομπότ που η πόλη αντιμετώπισε αντιδράσεις για την ανάπτυξή του πριν από μερικά χρόνια.

Πέρυσι, αναγκάστηκε να διακόψει το συμβόλαιο των 94.000 δολαρίων με την Boston Dynamics για την ενοικίαση του ρομποτικού σκύλου, ύστερα από έντονες επικρίσεις που δέχτηκε.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς δήλωσε ότι η χρήση του σκύλου-ρομπότ στην πόλη μπορεί να σώσει ζωές. «Μερικοί άνθρωποι ήταν αντίθετοι με αυτό και κάναμε ένα βήμα πίσω», συμπλήρωσε ο δήμαρχος.

Ο Άνταμς είπε επίσης ότι το Digidog θα εκπαιδευτεί σε επικίνδυνες καταστάσεις, όπως η ομηρία, ξεκινώντας αυτό το καλοκαίρι. «Αν έχετε έναν οχυρωμένο ύποπτο, αν έχετε κάποιον που βρίσκεται μέσα σε ένα κτίριο και είναι οπλισμένος, αντί να στείλετε την αστυνομία εκεί μέσα, θα στείλετε το Digidog. Αυτοί είναι έξυπνοι τρόποι χρήσης καλών τεχνολογιών».

.@NYPDnews has always been on the cutting edge of public safety. They upgrade, evaluate and innovate new ways to protect our city. Today we saw that in action in @TimesSquareNYC. https://t.co/T9JhptafL1