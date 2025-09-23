Nasa Space Apps Challenge: Το τριήμερο 26-28 Σεπτεμβρίου ο διαγωνισμός καινοτομίας και τεχνολογίας

Στη Θεσσαλονίκη επιστρέφει για όγδοη συνεχή χρονιά ο διεθνής διαγωνισμός καινοτομίας και τεχνολογίας «NASA Space Apps Challenge» στον οποίο θα συμμετέχουν επιστήμονες, μηχανικοί, προγραμματιστές, σχεδιαστές, καλλιτέχνες και λάτρεις της τεχνολογίας που θα συνεργαστούν σε ομάδες, αξιοποιώντας τα ανοιχτά δεδομένα της NASA και άλλων διαστημικών οργανισμών.

Ο διαγωνισμός θα γίνει το τριήμερο 26 - 28 Σεπτεμβρίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη - Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.) ενώ τη διοργάνωση στηρίζει η Περιφέρεια, μέσω της Αντιπεριφέρειας Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το φετινό σύνθημα «Learn, Launch, Lead» (Μάθετε, Ξεκινήστε, Ηγηθείτε) εμπνέει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, να τολμήσουν καινοτόμες ιδέες και να ηγηθούν στη δημιουργία λύσεων για παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η εξερεύνηση του διαστήματος και η τεχνητή νοημοσύνη.

«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζει με όλες της τις δυνάμεις πρωτοβουλίες που δίνουν στους νέους μας τη δυνατότητα να δημιουργήσουν, να συνεργαστούν και να αναδείξουν το ταλέντο τους σε διεθνές επίπεδο. Το ‘NASA Space Apps Challenge’ δεν είναι μόνον ένας διαγωνισμός, αλλά μια εμπειρία που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με την παγκόσμια κοινότητα της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Είμαστε περήφανοι που η πόλη μας φιλοξενεί ξανά αυτή τη σπουδαία διοργάνωση», ανέφερε σε σχετική δήλωσή του ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης Νίκος Τζόλλας.

Από την πλευρά του, ο τοπικός συντονιστής της διοργάνωσης Χρήστος Λέτσιος υπογράμμισε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που υποδεχόμαστε για ακόμα μια φορά το ‘NASA Space Apps Challenge’ στη Θεσσαλονίκη. Η πόλη μας έχει αναδείξει όλα αυτά τα χρόνια ένα απίστευτο ταλέντο και πάθος για τη διαστημική τεχνολογία. Φέτος, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν προκλήσεις σε θέματα, όπως η κλιματική αλλαγή, η εξερεύνηση του διαστήματος και η τεχνητή νοημοσύνη. Προσκαλούμε όλους -μαθητές, φοιτητές, ερευνητές αλλά και όσους θέλουν να γνωρίσουν τον κόσμο της αεροδιαστημικής μέσα από την ανάπτυξη ιδεών και εφαρμογών- να γίνουν μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας».

Η Πρόεδρος του Greek NewSpace Society Αργυρώ Τσιλιά πρόσθεσε: «Το ‘NASA Space Apps Challenge’ δεν είναι απλώς ένας διαγωνισμός. Είναι μια παγκόσμια γιορτή της καινοτομίας και της συνεργασίας αλλά και η έμπνευση της δημιουργίας του Σωματείου μας. Στο Greek NewSpace Society στόχος μας είναι να δημιουργούμε ευκαιρίες για τη νέα γενιά, ώστε να αναπτύξει τις ικανότητές της και να δικτυωθεί με επαγγελματίες του χώρου. Η Θεσσαλονίκη έχει καθιερωθεί ως ένα σημαντικό κέντρο καινοτομίας και είμαστε πολύ περήφανοι που αποτελούμε μέρος αυτής της δυναμικής».