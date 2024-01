NASA: Οι εορτασμοί της Πρωτοχρονιάς από το διάστημα - Εντυπωσιακές εικόνες

Εντυπωσιακές εικόνες μοιράστηκε η NASA από το πώς φαίνονταν από το διάστημα οι εορτασμοί για την Πρωτοχρονιά ανά τον πλανήτη.

«Σας ευχόμαστε μια νέα χρονιά που να λάμπει τόσο φωτεινά όσο τα φώτα της πόλης από το διάστημα» ήταν η ευχή της NASA συνοδευόμενη από εντυπωσιακές φωτογραφίες, που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, πρώην Twitter.

Wishing you a new year that sparkles as bright as the city lights from space ✨ pic.twitter.com/VGgWl0lVAx