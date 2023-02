NASA: Μία ηλιοφυσικός η νέα επικεφαλής επιστήμονας

Η NASA (Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία) ανακοίνωσε ότι επέλεξε ως νέα επικεφαλής επιστήμονα τη δρα Νίκολα Φοξ, επικεφαλής του τμήματος ηλιοφυσικής. Η Φοξ υπήρξε από το 2018 υπεύθυνη επιστήμονας για την αποστολή του σκάφους Parker Solar Probe που μελετά τον Ήλιο από κοντά.

Η Φοξ θα καθοδηγήσει πλέον τη Διεύθυνση Επιστήμης της NASA, μια μονάδα με ετήσιο προϋπολογισμό περίπου 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία επιβλέπει και συντονίζει περισσότερα από 100 διαστημικά προγράμματα των ΗΠΑ, από τη ρομποτική εξερεύνηση του Άρη μέχρι το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb.

Μεταξύ άλλων, η Φοξ, η οποία διαδέχεται τον Ελβετο-αμερικανό αστροφυσικό Τόμας Ζερμπούχεν, θα είναι υπεύθυνη για μια νέα ομάδα μελέτης της NASA, που δημιουργήθηκε το 2022 με στόχο να βοηθήσει τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να ανιχνεύουν και να αναλύουν άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα ή φαινόμενα (UFO ή UAP).

Η Φοξ είχε τιμηθεί το 2021 με το βραβείο «Καρλ Σέιγκαν» της Αμερικανικής Αστροναυτικής Εταιρείας και το 2020 με το μετάλλιο διακεκριμένης ηγεσίας της NASA.

