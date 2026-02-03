NASA: Μετατίθεται για τον Μάρτιο η αποστολή Artemis II στη Σελήνη λόγω τεχνικών προβλημάτων

Η NASA ανέβαλε την αποστολή Artemis II για τον Μάρτιο, μετά την ολοκλήρωση πρόβας εκτόξευσης που αποκάλυψε προβλήματα στη διαδικασία ανεφοδιασμού καυσίμων του τεράστιου πυραύλου Space Launch System (SLS). Πρόκειται για την τελευταία καθυστέρηση της αποστολής που θα μεταφέρει τέσσερις αστροναύτες σε πτήση γύρω από τη Σελήνη και πίσω στη Γη.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία σχεδίαζε να εκτοξεύσει τους τέσσερις αστροναύτες του Artemis II κάποια στιγμή εντός του μήνα, υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης μιας 49ωρης πρόβας αντίστροφης μέτρησης στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της NASA, στη Φλόριντα. Η πρώτη διαθέσιμη ευκαιρία εκτόξευσης σε αυτό το χρονικό παράθυρο ήταν στις 8 Φεβρουαρίου.

«Με την ολοκλήρωση σήμερα (Τρίτη) της πρόβας σε υγρή κατάσταση, αφήνουμε πίσω μας το παράθυρο εκτόξευσης του Φεβρουαρίου και στοχεύουμε τον Μάρτιο για την ταχύτερη δυνατή εκτόξευση του Artemis II», δήλωσε ο διοικητής της NASA, Τζάρεντ Ισαάκμαν.

«Με περισσότερα από τρία χρόνια μεταξύ των εκτοξεύσεων του SLS, είχαμε πλήρη επίγνωση των προκλήσεων που θα αντιμετωπίζαμε. Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο πραγματοποιούμε μια πρόβα τζενεράλε», πρόσθεσε.

Η λεγόμενη «πρόβα σε υγρή κατάσταση» αποτελεί την τελική προσομοίωση πριν από την εκτόξευση, κατά την οποία ο πύραυλος φορτώνεται πλήρως με υγρό προωθητικό και ακολουθείται κανονική αντίστροφη μέτρηση, χωρίς ωστόσο να πραγματοποιείται εκτόξευση.

Κατά τη διάρκεια της πρόβας, παρουσιάστηκε διαρροή υγρού υδρογόνου - ενός από τα προωθητικά του πυραύλου - μέσω μικροσκοπικών εξαρτημάτων σε σύστημα σωληνώσεων που τροφοδοτεί με καύσιμο το SLS, σύμφωνα με ανακοίνωση της NASA.

Το προγραμματισμένο πλήρωμα του Artemis II αποτελείται από τρεις Αμερικανούς αστροναύτες - τους Reid Wiseman, Victor Glover και Christina Koch - καθώς και από τον Καναδό αστροναύτη Jeremy Hansen. Η αποστολή αναμένεται να αποτελέσει τη μακρινότερη επανδρωμένη πτήση στο Διάστημα που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ και την πρώτη επανδρωμένη αποστολή προς τη Σελήνη μετά το πρόγραμμα Apollo, πριν από περισσότερα από 50 χρόνια.

Το Artemis II λειτουργεί ως προάγγελος της προγραμματισμένης επανδρωμένης προσελήνωσης της NASA με την αποστολή Artemis III, η οποία έχει τοποθετηθεί χρονικά στο 2028. Και σε αυτή την αποστολή θα χρησιμοποιηθεί ο πύραυλος Space Launch System, με την κάψουλα Orion στην κορυφή, ενώ το Starship της SpaceX θα αξιοποιηθεί για πρώτη φορά ως σεληνιακό σκάφος προσεδάφισης.