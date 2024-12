NASA: Χριστουγεννιάτικο δέντρο στο αστρικό σύμπαν (pic)

Αστρικό σμήνος που σχηματίζει ένα χριστουγεννιάτικο δένδρο διακρίνεται σε φωτογραφία που δημοσίευσε η NASA την Τρίτη (24/12), Παραμονή Χριστουγέννων. «Τα περασμένα Χριστούγεννα, η NASA Chandra X-ray μας χάρισε ένα σμήνος αστεριών. Φέτος, οι νέες προβολές των τηλεσκοπίων (σε συνδυασμό με τα δεδομένα Chandra) μας έδωσαν κάτι ξεχωριστό», ανέφερε η NASA στην ανάρτησή της.

«Το αστρικό σμήνος NGC 2264, που ονομάζεται επίσης ''σμήνος χριστουγεννιάτικου δέντρου'', είναι μια συστοιχία νεαρών άστρων ηλικίας μεταξύ ενός και πέντε εκατομμυρίων ετών. Ξέρουμε τι σκέφτεστε: νεαρού;! Για μια μικρή σύγκριση, ο Ήλιος είναι ένα αστέρι μεσήλικας ηλικίας περίπου 5 δισεκατομμυρίων ετών - περίπου 1.000 φορές παλαιότερο από τα αστέρια σε αυτό το σμήνος».

