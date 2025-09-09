Πριν από δέκα χρόνια, ο τότε στέλεχος μάρκετινγκ της Apple, Φιλ Σίλερ, εξέπληξε το κοινό στο Bill Graham Civic Auditorium του Σαν Φρανσίσκο παρουσιάζοντας το Apple Pencil για το iPad, αναφέρει σε άρθρο της η ανταποκρίτρια του BBC στις ΗΠΑ, Λίλι Τζαμάλι.

Σύμφωνα με την ίδια, ο Στιβ Τζομπς, ο εκλιπών διευθύνων σύμβουλος της Apple, είχε φήμη ότι μισούσε την ιδέα μιας ψηφιακής γραφίδας. Ακόμα και τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό του, ο άνθρωπος που παρουσίασε το iPod, το iPhone και το iPad επηρέαζε την εκδήλωση παρουσίασης προϊόντων της Apple εκείνης της χρονιάς.

Ποιος ξέρει, ίσως ο Τζομπς να είχε σκεφτεί το Apple Pencil, το οποίο αποδείχθηκε επιτυχημένο. Αλλά με εξαίρεση τα AirPods που ανακοινώθηκαν ένα χρόνο αργότερα, αυτό το γεγονός σηματοδότησε αναμφισβήτητα το τέλος μιας εποχής.

Από τότε, οι καταναλωτές έχουν συνηθίσει να περιμένουν κυρίως σταδιακές αναβαθμίσεις στο υλικό της Apple που αγαπούν, παρά νέα προϊόντα που αλλάζουν τα δεδομένα. Σύμφωνα με τα λόγια ενός κριτικού στο Παγκόσμιο Συνέδριο Προγραμματιστών της Apple τον Ιούνιο, πρόκειται απλώς για «wash and repeat» (σ.σ. ήτοι παρουσιάσεις κυρίως μικρών, σταδιακών βελτιώσεων στα ήδη υπάρχοντα προϊόντα αντί για εντελώς νέα, καινοτόμα προϊόντα που αλλάζουν τα δεδομένα).

Αυτό, σε συνδυασμό με την επιβράδυνση των πωλήσεων και τις καθυστερήσεις στις φιλοδοξίες της Apple για την Τεχνητή Νοημοσύνη, έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με την πορεία του τεχνολογικού γίγαντα, ασκώντας πίεση στον νυν επικεφαλής, Τιμ Κουκ.

Στην ετήσια εκδήλωση παρουσίασης της εταιρείας στο Κουπερτίνο την Τρίτη, δημοσιογράφοι και θαυμαστές θα παρακολουθούν αν ο τεχνολογικός γίγαντας μπορεί να σπάσει τον κύκλο, προσφέροντας κάτι πραγματικά «εντυπωσιακό», όπως έχει υποσχεθεί η εταιρεία, αντί απλώς εντυπωσιακά νέα χαρακτηριστικά για προϊόντα που είναι πλέον πολύ οικεία.

Αυτό όχι μόνο θα αποδείκνυε ότι οι αμφισβητίες κάνουν λάθος, αλλά μπορεί επίσης να τους αποτρέψει από το να θέσουν το οικείο ερώτημα: τι θα έκανε ο Τζομπς αν ήταν ακόμα εδώ;