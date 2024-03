AI Bots και ειδήσεις: Το «μπλόκο» από τα φιλελεύθερα ΜΜΕ και το φλερτ με τα δεξιά Μέσα

Τη στιγμή που οι εταιρείες μέσων μαζικής ενημέρωσης παζαρεύουν συμφωνίες αδειοδότησης με ισχυρές εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως η OpenAI, ένα ψηφιακό μπλόκο υψώνεται ανάμεσά τους.

Νέα δεδομένα δείχνουν ότι πάνω από το 88% των κορυφαίων ειδησεογραφικών πρακτορείων στις ΗΠΑ μπλοκάρουν πλέον τους web crawlers που χρησιμοποιούνται από εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης για τη συλλογή δεδομένων εκπαίδευσης για chatbots και άλλα έργα τεχνητής νοημοσύνης.

Ένας τομέας των ειδησεογραφικών μέσων αποτελεί, ωστόσο, εξαίρεση: Τα δεξιά μέσα ενημέρωσης κάνουν πίσω, σε αντίθεση με τα φιλελεύθερα μέσα, σε ό,τι αφορά τον αποκλεισμό αυτών των chatbots.

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν στα μέσα Ιανουαρίου σε 44 κορυφαίους ειδησεογραφικούς ιστότοπους από την Originality AI, μια νεοσύστατη εταιρεία ανίχνευσης τεχνητής νοημοσύνης με έδρα το Οντάριο, δείχνουν ότι σχεδόν όλοι τους μπλοκάρουν τους AI web crawlers, συμπεριλαμβανομένων εφημερίδων όπως οι New York Times, η Washington Post και η The Guardian, περιοδικών γενικού ενδιαφέροντος όπως το The Atlantic και ιστότοπων ειδικού ενδιαφέροντος όπως το Bleacher Report.

Το GPTBot της OpenAI είναι ο πιο ευρέως αποκλεισμένος ανιχνευτής. Ωστόσο, κανένα από τα κορυφαία δεξιά ειδησεογραφικά πρακτορεία που συμμετείχαν στην έρευνα, συμπεριλαμβανομένων των Fox News, Daily Caller και Breitbart, δεν μπλοκάρει τους AI web scrapers, στους οποίους περιλαμβάνεται και το AI bot της Google για τη συλλογή δεδομένων AI.

Οι περισσότεροι από τους δεξιούς ιστότοπους δεν απάντησαν σε αιτήματα σχολιασμού σχετικά με τη στρατηγική τους για τα AI crawler, αλλά οι ερευνητές με τους οποίους ήρθε σε επαφή το WIRED είχαν μερικές διαφορετικές εικασίες για να εξηγήσουν την ασυμφωνία.

Η πιο ενδιαφέρουσα: Θα μπορούσε να είναι μια στρατηγική για την καταπολέμηση της αντιληπτής πολιτικής προκατάληψης; «Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αντανακλούν τις προκαταλήψεις των δεδομένων εκπαίδευσής τους», λέει ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Originality AI Jon Gillham. «Αν ολόκληρη η αριστερή πλευρά έχει μπλοκαριστεί, θα μπορούσαμε να πούμε, ελάτε εδώ και δείτε όλο το δεξιό μας περιεχόμενο».

Συντηρητικοί ηγέτες στις ΗΠΑ, αλλά και ο Elon Musk, έχουν εκφράσει την ανησυχία τους ότι το ChatGPT και άλλα κορυφαία εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης παρουσιάζουν φιλελεύθερες ή αριστερές πολιτικές προκαταλήψεις.

Σε πρόσφατη ακρόαση για την Τεχνητή Νοημοσύνη, η γερουσιαστής Marsha Blackburn απήγγειλε ως απόδειξη ένα ποίημα που δημιούργησε η τεχνητή νοημοσύνη και επαινούσε τον πρόεδρο Μπάιντεν, υποστηρίζοντας ότι η παραγωγή μιας παρόμοιας ωδής στον Τραμπ ήταν αδύνατη με το ChatGPT.

Τα δεξιόστροφα μέσα ενδέχεται να δουν τις αποφάσεις των άλλων μέσων να μπλοκάρουν τους AI web crawlers, ως μια μοναδική ευκαιρία να αποκαταστήσουν την ισορροπία και να προωθήσουν την ιδεολογία τους.

Με πληροφορίες από wired.com