Moore Threads: Το «αντίπαλον δέος» της Nvidia στην Κίνα λανσάρισε νέα σειρά GPU

Η Moore Threads Technology, μια εταιρεία κατασκευής μικροτσίπ που από ορισμένους θεωρείται η κινεζική απάντηση στην NVIDIA, παρουσίασε το Σαββατοκύριακο μια νέα σειρά μονάδων επεξεργασίας γραφικών, με αποτέλεσμα οι μετοχές της να σημειώσουν άνοδο τη Δευτέρα.

Η Moore Threads σημείωσε άνοδο 2% στο χρηματιστήριο της Σαγκάης, με σχετικά μικρότερες διακυμάνσεις στις πρόσφατες συνεδριάσεις, μετά τις έντονες διακυμάνσεις που σημείωσε η μετοχή της μετά την επιτυχημένη αρχική δημόσια προσφορά στις αρχές Δεκεμβρίου.

Η Moore παρουσίασε στη διάσκεψη προγραμματιστών MUSA τη νέα σειρά GPU Huagang, που απευθύνεται τόσο στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης όσο και στη βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών.

Η εταιρεία παρουσίασε μια αναβαθμισμένη GPU για βιντεοπαιχνίδια και έδωσε μια γεύση από την GPU Huashan AI, η οποία, όπως ισχυρίστηκε, θα ανταγωνιστεί τις GPU Hopper και Blackwell της Nvidia σε ό,τι αφορά την απόδοση.

Ωστόσο, η εταιρεία δεν έδωσε σαφή στοιχεία για την απόδοση των νέων GPU σε βιντεοπαιχνίδια ή Τεχνητή Νοημοσύνη και ανέφερε ότι η σειρά θα κυκλοφορήσει το επόμενο έτος.

Η Moore είχε επίσης προειδοποιήσει την περασμένη εβδομάδα ότι τα προϊόντα της δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμη και ότι είναι πιθανό να συνεχίσει να λειτουργεί με ζημίες στο εγγύς μέλλον.

Η εταιρεία θεωρείται ένας από τους κορυφαίους παίκτες στις προσπάθειες της Κίνας να κατασκευάσει τα δικά της προηγμένα AI τσιπ, καθώς το Πεκίνο αντιτάσσεται στους περιορισμούς των ΗΠΑ στις εξαγωγές τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης προς τη χώρα.

Σε πρόσφατη έκθεση του Reuters αναφέρεται ότι Κινέζοι επιστήμονες σημείωσαν σημαντική πρόοδο στην κατασκευή εξοπλισμού λιθογραφίας ακραίου υπεριώδους φωτός (EUV) φέτος. Οι μηχανές EUV αποτελούν βασικό συστατικό των προηγμένων διαδικασιών κατασκευής τσιπ.