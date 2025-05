Το MIT αναφέρει ότι λόγω ανησυχιών σχετικά με την «ακεραιότητα» μιας εργασίας υψηλού προφίλ σχετικά με τις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στην έρευνα και την καινοτομία, η εργασία θα πρέπει να «αποσυρθεί από το δημόσιο διάλογο».

Η εν λόγω εργασία, με τίτλο «Artificial Intelligence, Scientific Discovery, and Product Innovation» (Τεχνητή Νοημοσύνη, επιστημονική ανακάλυψη και καινοτομία προϊόντων), γράφτηκε από διδακτορικό φοιτητή του προγράμματος οικονομικών του πανεπιστημίου. Ισχυριζόταν ότι έδειχνε ότι η εισαγωγή ενός εργαλείου Τεχνητής Νοημοσύνης σε ένα μεγάλο-αλλά άγνωστο εργαστήριο επιστήμης υλικών οδήγησε στην ανακάλυψη περισσότερων υλικών και σε περισσότερες καταθέσεις πατεντών, αλλά με το κόστος της μείωσης της ικανοποίησης των ερευνητών από την εργασία τους.

Οι οικονομολόγοι του ΜΙΤ, Daron Acemoglu (ο οποίος κέρδισε πρόσφατα το βραβείο Νόμπελ) και David Autor εξήραν αμφότεροι την εργασία πέρυσι, με τον Autor να δηλώνει στη Wall Street Journal ότι ήταν «συγκλονισμένος». Σε μια δήλωση που περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση του ΜΙΤ την Παρασκευή, οι Acemoglu και Autor περιέγραψαν την εργασία ως «ήδη γνωστή και συζητείται εκτενώς στη βιβλιογραφία για την Τεχνητή Νοημοσύνη και την επιστήμη, παρόλο που δεν έχει δημοσιευτεί σε κανένα περιοδικό με κριτές».

Ωστόσο, οι δύο οικονομολόγοι δήλωσαν ότι πλέον «δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στην προέλευση, την αξιοπιστία ή την εγκυρότητα των δεδομένων και στην ειλικρίνεια της έρευνας», σύμφωνα με το TechCrunch.

Σύμφωνα με τη WSJ, ένας επιστήμονας πληροφορικής με εμπειρία στην επιστήμη των υλικών προσέγγισε τους Acemoglu και Autor με ανησυχίες τον Ιανουάριο. Αυτοί μετέφεραν τις ανησυχίες αυτές στο MIT, οδηγώντας σε εσωτερική επανεξέταση.

Το ΜΙΤ λέει ότι λόγω των νόμων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των φοιτητών, δεν μπορεί να αποκαλύψει τα αποτελέσματα αυτής της αναθεώρησης, αλλά ο συγγραφέας της εργασίας «δεν εργάζεται πλέον στο ΜΙΤ». Και ενώ η ανακοίνωση του πανεπιστημίου δεν κατονομάζει τον συγγραφέα, τόσο μια preprint έκδοση της εργασίας όσο και η αρχική κάλυψη στον Τύπο τον προσδιορίζουν ως Aidan Toner-Rodgers. (Το TechCrunch επικοινώνησε με τον Toner-Rodgers για σχόλια).

Το MIT αναφέρει επίσης ότι ζήτησε την απόσυρση της εργασίας από το The Quarterly Journal of Economics, όπου υποβλήθηκε για δημοσίευση, και από τον ιστότοπο προδημοσιεύσεων arXiv. Προφανώς, μόνο οι συγγραφείς μιας εργασίας υποτίθεται ότι πρέπει να υποβάλλουν αιτήματα απόσυρσης στο arXiv, αλλά το MIT λέει ότι «μέχρι σήμερα, ο συγγραφέας δεν το έχει κάνει».