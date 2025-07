Η Microsoft ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι αναθεώρησε τις πρακτικές της, ώστε οι μηχανικοί της στην Κίνα να μην παρέχουν πλέον τεχνική υποστήριξη σε πελάτες του αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες cloud της εταιρείας.

Σύμφωνα με το CNBC, η εταιρεία προχώρησε στις αλλαγές αυτές στο πλαίσιο προσπάθειας να μειώσει τους κινδύνους για την εθνική ασφάλεια και την κυβερνοασφάλεια που απορρέουν από τη συνεργασία της στο cloud με έναν σημαντικό πελάτη.

Η ανακοίνωση ακολούθησε λίγες ημέρες μετά τη δημοσίευση εκτενούς ρεπορτάζ του ProPublica, το οποίο περιέγραφε την εξάρτηση του Υπουργείου Άμυνας από μηχανικούς λογισμικού της Microsoft στην Κίνα.

«Σε απάντηση στις ανησυχίες που εκφράστηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα σχετικά με επιβλεπόμενους από τις ΗΠΑ ξένους μηχανικούς, η Microsoft προχώρησε σε αλλαγές στην υποστήριξή της προς πελάτες της αμερικανικής κυβέρνησης, ώστε να διασφαλίσει ότι καμία ομάδα μηχανικών που εδρεύει στην Κίνα δεν παρέχει τεχνική βοήθεια για υπηρεσίες cloud του Υπουργείου Άμυνας ή σχετικές υπηρεσίες», έγραψε ο Φρανκ Σο, επικεφαλής επικοινωνίας της Microsoft, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την Παρασκευή.

