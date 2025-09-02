Microsoft: Εκπτώσεις στις υπηρεσίες cloud και δωρεάν AI chatbot για την αμερικανική κυβέρνηση

Η Microsoft συμφώνησε να παρέχει στις αμερικανικές υπηρεσίες εκπτώσεις στις υπηρεσίες cloud της, ανακοίνωσε την Τρίτη η General Services Administration (GSA), στο πλαίσιο της προσπάθειας της κυβέρνησης να υπογράψει συμφωνίες με εταιρείες τεχνολογίας για τα υπουργεία και τους φορείς της εκτελεστικής εξουσίας.

H συμφωνία αναμένεται να εξοικονομήσει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ έως και 3 δισ. δολάρια τον πρώτο χρόνο, σύμφωνα με τη GSA και τη Microsoft, χωρίς ωστόσο το Reuters να μπορεί να επαληθεύσει άμεσα τον αριθμό.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η εταιρεία θα παρέχει δωρεάν πρόσβαση στο Microsoft Copilot, τον γενετικό AI chatbot της, σε υφιστάμενους χρήστες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Επιπλέον, οι υπηρεσίες μπορούν να επωφεληθούν από χαμηλότερες τιμές σε προϊόντα cloud όπως το Microsoft Sentinel και το Azure Monitoring.

Οι υπηρεσίες μπορούν να συμμετάσχουν στην προσφορά έως τον Σεπτέμβριο του 2026, σύμφωνα με τη GSA.

Η GSA, η υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τη σύναψη συμφωνιών σε επίπεδο ομοσπονδιακής κυβέρνησης με προμηθευτές, έχει ανακοινώσει παρόμοιες συμφωνίες τις τελευταίες εβδομάδες.

Τον Αύγουστο, η υπηρεσία ανακοίνωσε ότι οι ανταγωνιστές cloud Google και Amazon Web Services συμφώνησαν επίσης σε εκπτώσεις. Στόχος είναι να προσφερθούν εμπορικά εργαλεία AI σε όλη την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, σύμφωνα με τη GSA.