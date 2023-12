Μεξικό: Οι μούμιες «εξωγήινοι» έχουν DNA που προέρχεται από άγνωστο είδος, λέει ερευνητής

Νέες ανατροπές εντείνουν το μυστήριο γύρω από τις μούμιες «εξωγήινων» οντοτήτων, που είχε παρουσιάσει ερευνητής στο Μεξικό, καθώς μια νέα ανάλυση των λειψάνων φέρεται να διαπίστωσε ότι το 30% του DNA τους προέρχεται από ένα άγνωστο είδος.

Ο ειδικός στα Άγνωστης Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα (ΑΤΙΑ) Χάιμε Μαουσάν, ο οποίος τον Σεπτέμβριο είχε παρουσιάσει τα περίεργα δείγματα σε Μεξικανούς βουλευτές, σε πρόσφατη συνάντησή του με το Κογκρέσο της χώρας την περασμένη εβδομάδα, φέρεται να παρουσίασε νέα δεδομένα σχετικά με τη μελέτη του για τα αινιγματικά σώματα που λέγεται ότι ανασύρθηκαν από μια σπηλιά στο Περού.

Σύμφωνα με τον ερευνητή, σε μια πρόσφατη ανάλυση DNA στα λείψανα, διαπίστωσε ότι το 30% του DNA τους «δεν προέρχεται από κανένα γνωστό είδος», ενώ επέμεινε ότι είναι «αυθεντικά». Ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για λείψανα ηλικίας περίπου 1.000 ετών, που είχαν βρεθεί το 2017 σε ορυχεία στο Κούσκο, στο Περού.

Ο Μαουσάν δήλωσε στο Κογκρέσο ότι «είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται εξωγήινη ζωή με αυτόν τον τρόπο», ενώ ανέφερε ότι τα μεταλλικά εμφυτεύματα μέσα στα ευρήματα αποτελούνται από κάδμιο και όσμιο, ο σκοπός τους ωστόσο εξακολουθεί να αποτελεί μυστήριο.

