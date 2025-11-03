Μέχρι την Τετάρτη η έκδοση Προσωπικού Αριθμού - Αυτόματη από 6 Νοεμβρίου για όσους δεν έχουν

Μέχρι την Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου, οι πολίτες μπορούν να εκδώσουν τον Προσωπικό Αριθμό (ΠΑ) τους, επιλέγοντας τα δύο πρώτα ψηφία του προθέματος του ΑΦΜ, είτε μέσω της εφαρμογής myInfo στο pa.gov.gr, είτε από τα ΚΕΠ και τις Προξενικές Αρχές.

Η παράταση της προθεσμίας δόθηκε για να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες θα έχουν επαρκή χρόνο να επιλέξουν τα δύο πρώτα ψηφία του Προσωπικού Αριθμού, όπως προβλέπουν οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Το τρίτο ψηφίο του ΠΑ είναι αλφαβητικό και παράγεται αυτόματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναγραφή του ΠΑ είναι απαραίτητη για την έκδοση νέας ταυτότητας και πρέπει να προηγείται του ραντεβού στα Αστυνομικά Τμήματα, ώστε να μειώνεται ο χρόνος αναμονής για τους πολίτες.

Ο Προσωπικός Αριθμός αποτελεί κρίσιμη μεταρρύθμιση, συμβάλλοντας στον εντοπισμό και στη διόρθωση ασυμφωνιών στα στοιχεία των πολιτών μεταξύ των δημόσιων μητρώων, οι οποίες καταγράφονται μέσω της εφαρμογής myInfo.

Μέχρι σήμερα, έχουν εντοπιστεί 355.265 περιπτώσεις διαφορών στην αναγραφή στοιχείων και 57.919 περιπτώσεις πολυεγγραφών, με τους πολίτες να επιβεβαιώνουν τη σωστή καταγραφή και η διαδικασία διόρθωσης να βρίσκεται σε εξέλιξη. Επιπλέον, έχουν καταγραφεί 5.576 προβλήματα στα δημοτολογικά στοιχεία, εκ των οποίων 2.714 έχουν ήδη διορθωθεί.

Κατά την έκδοση του ΠΑ, προς διευκόλυνση των πολιτών:

Υπάρχει δυνατότητα ελέγχου του Δήμου εγγραφής μέσω εγγράφων που εκδίδονται εύκολα στο gov.gr, όπως το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται για την αυτόματη απόδοση ΑΦΜ στα ανήλικα παιδιά τους μέσω των ψηφιακών εφαρμογών της ΑΑΔΕ.

Μέσω του pa.gov.gr, οι πολίτες μπορούν να επιβεβαιώνουν τα στοιχεία και να εκδίδουν ΠΑ για τα προστατευόμενα ανήλικα μέλη της οικογένειάς τους που διαθέτουν ΑΦΜ.

Από τις 6 Νοεμβρίου, ο Προσωπικός Αριθμός θα αποδίδεται αυτόματα σε όσους δεν έχουν εκδώσει, εφόσον δεν υπάρχουν λάθη στα κρατικά μητρώα.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής περίπου 1,3 εκατομμύρια πολίτες έχουν εκδώσει ΠΑ. Όπως εξήγησε, στόχος είναι η χρήση ενός μοναδικού αριθμού αντί για ΑΜΚΑ, ΑΦΜ ή αριθμό ταυτότητας/διαβατηρίου, με σκοπό τον περιορισμό λαθών και την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας.

Νέες ταυτότητες

Ο κ. Παπαστεργίου σημείωσε ότι οι παλιές ταυτότητες, με προδιαγραφές δεκαετίας ’60, δεν θα επιτρέπουν ταξίδια εντός Ε.Ε. από το καλοκαίρι του 2026, λόγω περιορισμένης ασφάλειας. Μέχρι τότε, οι πολίτες θα πρέπει να χρησιμοποιούν διαβατήριο, ενώ συνιστάται η σταδιακή αντικατάσταση με τις νέες, ασφαλέστερες ταυτότητες.

Εφαρμογή για τραπεζοκαθίσματα

Σχετικά με την πλατφόρμα για κοινόχρηστους χώρους και τραπεζοκαθίσματα, ο υπουργός τόνισε ότι η ευθύνη καταγραφής ανήκει στους δήμους. Ήδη έχουν ενταχθεί πάνω από 70 δήμοι, με τη Θεσσαλονίκη να αποτελεί παράδειγμα καλής πρακτικής. Από την έναρξη της λειτουργίας της πλατφόρμας τον Ιούλιο, έχουν καταγραφεί πάνω από 2.000 καταγγελίες για παράνομες καταλήψεις χώρων, με ελέγχους από τις Δημοτικές Αστυνομίες ή την ΕΛ.ΑΣ.

Περιορισμοί σε ανηλίκους

Τέλος, ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε στη νέα νομοθεσία που απαγορεύει την πώληση καπνικών προϊόντων και αλκοόλ σε ανηλίκους, αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία. Οι πωλητές θα πρέπει να ελέγχουν την ηλικία των αγοραστών ψηφιακά, ενώ θα δημιουργηθεί πλατφόρμα για τον έλεγχο καταστημάτων και εκδηλώσεων, ώστε να αποτρέπεται η είσοδος ανηλίκων σε κλαμπ ή η διάθεση αλκοόλ σε σχολικές εκδηλώσεις που δηλώνονται ως ιδιωτικές.