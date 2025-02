Μασκ: Η xAI λάνσαρε το νέο μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης, Grok 3

Η εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης του Ίλον Μακ, xAI, κυκλοφόρησε το βράδυ της Δευτέρας το Grok 3, και παρουσίασε νέες δυνατότητες για τις εφαρμογές Grok iOS και web.

Όπως αναφέρει το techcrunch, το Grok, η απάντηση της xAI σε μοντέλα όπως το GPT-4o της OpenAI και το Gemini της Google, μπορεί να αναλύει εικόνες και να απαντά σε ερωτήσεις και τροφοδοτεί μια σειρά από λειτουργίες στο κοινωνικό δίκτυο του Μασκ, X.

Η xAI είναι αρκετά φιλόδοξη για το Grok 3. Σε μια ανάρτηση στο X, ο Μασκ ισχυρίστηκε ότι το Grok 3 αναπτύχθηκε με 10 φορές περισσότερη υπολογιστική ισχύ από τον προκάτοχό του, το Grok 2, χρησιμοποιώντας ένα διευρυμένο σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης που περιλαμβάνει φαινομενικά αρχεία από δικαστικές υποθέσεις.

And Grok 3 is coming soon. Pretraining is now complete with 10X more compute than Grok 2. https://t.co/54j81EEOF5