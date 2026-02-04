Μασκ: Αυθαίρετη δικαστική ενέργεια η έρευνα στα γραφεία του Χ στη Γαλλία

Για «αυθαίρετες δικαστικές ενέργειες» με «πολιτικά κίνητρα» έκανε λόγο ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας Χ, Ίλον Μασκ, αναφερόμενος στη χθεσινή έρευνα στα γραφεία του Χ στη Γαλλία. Με ανάρτησή του στην ιστοσελίδα Global Government Affairs, κατηγόρησε την εισαγγελία του Παρισιού ότι έδωσε υπέρμετρη δημοσιότητα στην παρέμβασή της θέλοντας να επιτύχει «παράνομους πολιτικούς στόχους».

Από γαλλικής πλευράς, ο λογαριασμός «French Response» που διατηρεί το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών στην πλατφόρμα X έκανε λόγο για «πολιτικό θέατρο» σημειώνοντας ότι πρόκειται για έρευνες που αφορούν περιεχόμενα παιδικής πορνογραφίας και ότι αιτιάσεις όπως αυτές του Global Government Affairs «μπορεί να έχουν βάση για κάποια νησιά όχι όμως και για τη Γαλλία».

Η εισαγγελία του Παρισιού κάλεσε, ως γνωστό, τον Μασκ να δώσει κατάθεση επί του θέματος στις 20 Απριλίου μετά την έρευνα η οποία ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία Γάλλου βουλευτή, ο οποίος υποστηρίζει ότι μεροληπτικοί, κακόβουλοι αλγόριθμοι στην πλατφόρμα X είναι πιθανόν να έχουν διαστρεβλώσει τη λειτουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος επεξεργασίας δεδομένων. Έκτοτε, οι έρευνες διευρύνθηκαν για να περιλάβουν άλλα αδικήματα όπως η συνέργεια σε κατοχή εικόνων ανηλίκων πορνογραφικού χαρακτήρα και η συνέργεια στη μετάδοση, προσφορά ή διάθεση σε οργανωμένη συμμορία εικόνων ανηλίκων που έχουν πορνογραφικό χαρακτήρα, deepfake σεξουαλικού χαρακτήρα ή αρνητισμό.

«Η διενέργεια αυτής της έρευνας εγγράφεται σε αυτήν τη φάση στο πλαίσιο μίας εποικοδομητικής προσέγγισης με στόχο την εγγύηση της συμμόρφωσης της πλατφόρμας Χ με τους γαλλικούς νόμους στο μέτρο που λειτουργεί στο γαλλικό έδαφος» ανέφερε σε χθεσινή ανακοίνωσή της η εισαγγελία του Παρισιού, σημειώνοντας ότι η έρευνα στα γραφεία του Χ στη Γαλλία διεξήχθη παρουσία της Europol.