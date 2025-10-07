«Κράσαρε» το X: Πρόβλημα παγκοσμίως με την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης

Η πλατφόρμα κοινωνικών μέσων X, παλαιότερα γνωστή ως Twitter, φαίνεται να αντιμετωπίζει εδώ και αρκετή ώρα πρόβλημα λειτουργίας.

Όπως δείχνει η ιστοσελίδα Allestoerungen, η ιστοσελίδα και η εφαρμογή της υπηρεσίας κοινωνικών μέσων δεν είναι διαθέσιμες αυτή τη στιγμή.

Δεν είναι δυνατή η φόρτωση νέου περιεχομένου ούτε στην ιστοσελίδα ούτε στην εφαρμογή, ενώ το timeline παραμένει εκτός λειτουργίας.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα Allestoerungen, που παρακολουθεί διακοπές λειτουργίας, το πρόβλημα επηρέασε και πολλούς χρήστες στην Ελβετία.