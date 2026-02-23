Κίνα VS Neuralink: Επιταχύνει την κούρσα των εγκεφαλικών εμφυτευμάτων

Παρότι ο Ίλον Μασκ και η Neuralink συγκεντρώνουν τα φώτα της δημοσιότητας με υποσχέσεις για το μέλλον της νευροτεχνολογίας, η Κίνα οικοδομεί αθόρυβα μια ολόκληρη βιομηχανία κλίμακας. Με αιχμή του δόρατος την κρατική στήριξη και μια νέα γενιά επιθετικών startups, το Πεκίνο μετακινεί τα εγκεφαλικά εμφυτεύματα (BCI) από το εργαστήριο στη μαζική παραγωγή.

Μια νέα γενιά νεοφυών επιχειρήσεων αγωνίζεται να εμπορευματοποιήσει τόσο εμφυτεύσιμες όσο και μη επεμβατικές BCI, με την υποστήριξη ισχυρότερων πολιτικών, την επέκταση των κλινικών δοκιμών και το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επενδυτών. Αυτό υποστηρίζει ο Φοίνιξ Πενγκ, ο οποίος έχει ιδρύσει όχι μία, αλλά δύο νεοφυείς επιχειρήσεις BCI. Είναι συνιδρυτής της NeuroXess, κατασκευάστριας εμφυτευμάτων BCI, καθώς και ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Gestala, μιας νεοφυούς επιχείρησης μη επεμβατικών υπερηχογραφικών BCI.

Σύμφωνα με το TechCrunch, η αφοσίωσή του στο δυναμικό αυτής της αγοράς βασίζεται σε συγκεκριμένες ενέργειες: Επαρχίες όπως η Sichuan, η Hubei και η Zhejiang έχουν ήδη καθορίσει τις τιμές των ιατρικών υπηρεσιών για τα BCI, επιταχύνοντας την ένταξή τους στο εθνικό σύστημα ιατρικής ασφάλισης.

Με την πάροδο του χρόνου, προβλέπει ότι η τεχνολογία θα επεκταθεί πέρα από την ιατρική «θεραπεία ασθενειών» στην «ανθρώπινη ενίσχυση», όπως είπε.

«Πάντα υποστήριζα ότι η νευροεπιστήμη και η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος», δήλωσε ο Πενγκ. «Είναι προορισμένες για βαθιά ενοποίηση, πραγματοποιώντας άμεσες συνδέσεις υψηλού εύρους ζώνης μεταξύ του ανθρώπινου εγκεφάλου και της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η BCI θα λειτουργήσει ως η απόλυτη γέφυρα μεταξύ της νοημοσύνης με βάση τον άνθρακα και της νοημοσύνης με βάση το πυρίτιο. Αν και αυτό μπορεί να ακούγεται μακρινό, αντιπροσωπεύει μια απίστευτα τεράστια αγορά στο μέλλον».

Τέσσερις παράγοντες που προωθούν την BCI στην Κίνα

Ωστόσο, τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια, η χρήση της BCI πιθανότατα θα παραμείνει συγκεντρωμένη στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, με την αγορά να φτάνει σε κλίμακα πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων καθώς επεκτείνεται η ασφαλιστική κάλυψη, δήλωσε ο Πενγκ στο TechCrunch.

Τον Αύγουστο του 2025, το υπουργείο βιομηχανίας της Κίνας και έξι άλλες υπηρεσίες δημοσίευσαν έναν εθνικό χάρτη πορείας για την περαιτέρω επιτάχυνση της ανάπτυξης της BCI. Το σχέδιο στοχεύει σε σημαντικά τεχνικά ορόσημα έως το 2027, κοινά βιομηχανικά πρότυπα και μια πλήρη αλυσίδα εφοδιασμού έως το 2030, με στόχο τη δημιουργία παγκοσμίως ανταγωνιστικών εταιρειών BCI και την υποστήριξη μικρότερων εξειδικευμένων εταιρειών.

Ερωτηθείς για τους παράγοντες που οδηγούν την ταχεία πρόοδο της Κίνας στον τομέα του BCI, ο Πενγκ δήλωσε στο TechCrunch ότι αυτοί είναι τέσσερις. Ο πρώτος είναι η ισχυρή πολιτική υποστήριξη, με διατμηματική συνεργασία που ευθυγραμμίζει τα τεχνικά πρότυπα και την ιατρική αποζημίωση. Ο δεύτερος παράγοντας είναι οι τεράστιοι πόροι, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων ομάδων ασθενών και των χαμηλότερων ερευνητικών δαπανών που επιταχύνουν τις δοκιμές. Το εθνικό σύστημα υγείας της Κίνας σημαίνει ταχύτερη εμπορευματοποίηση μόλις το κράτος εγκρίνει μια συσκευή. Αυτό σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, όπου ακόμη και μετά την έγκριση μιας συσκευής από τον FDA, οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, ως κύριοι πληρωτές, πρέπει να το κάνουν ξεχωριστά.

Ο τρίτος παράγοντας είναι η βιομηχανική παραγωγή της Κίνας, επισημαίνει ο Πενγκ, που καλύπτει τους ημιαγωγούς, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον ιατρικό εξοπλισμό, η οποία υποστηρίζει την ταχεία έρευνα και ανάπτυξη και την κατασκευή πρωτοτύπων. Τέλος, υπάρχει στρατηγική επένδυση στην αγορά, με κρατικά κεφάλαια και ιδιωτικά κεφάλαια να αυξάνονται ραγδαία στο πλαίσιο εθνικών πρωτοβουλιών.